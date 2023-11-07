مضاعفات فيروس الأنفلونزا الموسمية تنهك أجساد المرضى

الأطباء نصحوا بضرورة ارتداء الكمامة لتجنّب العدوى

في ظلّ التغيّرات المناخية التي تشهدها العديد من ولايات الشرق الجزائري هذه الأيام، والتي ميزها ارتفاع درجة حرارة الجو خلال ساعات النهار مع انخفاضها بدرجة كبيرة خلال المساء والليل، ارتفعت حالات الإصابة ببعض الفيروسات المسبّبة للزكام والأنفلونزا، ما جعل الأطباء يحذّرون المواطنين من خطر الإصابة بفيروس الأنفلونزا الموسمية خلال هذه الفترة ودعوتهم للالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، خاصة ما تعلق منها بالمداومة على النظافة واستعمال المعمقات، ووضع الكمامة لتفادي انتشار العدوى.

وتشهد مصالح الاستعجالات في العيادات الطبية الخاصة والمستشفيات، منذ فترة، توافد العديد من المواطنين الذين يعانون من أعراض الإصابة بالأنفلونزا أو ما يعرف بالزكام الحاد الذي ألزم بعضهم الفراش لعدّة أيام متتالية بعدما لم تجد الأدوية التي وصفها لهم بعض الأطباء نفعا أمام شراسة هذا الفيروس المتحوّر هذه السنة.

وذكر الدكتور محمد الصالح عبداوي لـ”الشروق اليومي”، أن أغلب المرضى الذين توافدوا على قاعة الفحص يعانون من أعراض متشابهة تتعلق أساسا بالحرارة المرتفعة للجسم، والسعال الجاف، والفشل في كامل أعضاء الجسم، فيما يعاني البعض الآخر من أعراض إضافية تتمثل في التقيؤ والإسهال مع التهاب اللوزتين، ولم يستبعد الدكتور عبداوي بأن يكون هذا الفيروس هو نوع جديد من “الكورونا” الذي لم يتم الإعلان عنه بعد، خاصة وأن إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس “كورونا” تكون نتيجتها سلبية لأغلب المرضى، الذين يعانون من تلك الأعراض المقلقة.

ودعا الدكتور عبداوي المواطنين إلى ضرورة تجنّب الاختلاط في الفضاءات العامة والمواضبة على النظافة خاصة بغسل اليدين، ووضع الكمامة إذا استلزم الأمر ذلك، لتجنّب تنقل العدوى، مع الالتزام بنظام غذائي متوازن وعدم بذل أي مجهود من شأنه التأثير على جهاز المناعة. وفي السياق، فقد وقفت “الشروق” على عدّة حالات لمواطنين عادوا لارتداء الكمامة هذه الأيام بولاية قسنطينة، خاصة في الفضاءات التجارية الكبرى ووسائل النقل الجماعي كالحافلات والترامواي، خاصة منهم النساء وكبار السن الذين أكدوا بأنهم يعرفون جيّدا بأنه ومع بداية فصل الخريف من كل سنة، تنتشر الفيروسات التي قد تتسبّب لهم في الإصابة بأمراض قد تكون مضاعفاتها خطيرة، خاصة بالنسبة لحالاتهم، جراء تقدمهم في السن وإصابتهم ببعض الأمراض المزمنة التي أنهكت أجسادهم وساهمت في تدهور حالة جهاز المناعة لديهم ما يستوجب، حسبهم، اتخاذ كل تدابير الوقاية لتجنّب الإصابة بأي عدوى قد تكون مضاعفاتها خطيرة على صحة المصاب.