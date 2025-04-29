مضاعفة الجهود على الحدود لإفشال مخططات الإرهابيين والمهربين

خلال إشرافه على تمرين تكتيكي بإن أمناس... الفريق أول شنقريحة:

شدد الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على ضرورة مضاعفة الجهود في المناطق الحدودية الحساسة من أجل ضمان حماية مثالية لحدودنا، وإفشال أية محاولة إرهابية أو لتهريب المخدرات وكافة أشكال الجريمة المنظمة، كما حث على استثمار النتائج الإيجابية المحققة وجعلها مرتكزا قويا يزيد من قوة ووتيرة تطوير الأداء العملياتي لقوام المعركة.

وجاء ذلك خلال إشراف الفريق أول، بالقطاع العملياتي شمالي – شرق إن أمناس، بالناحية العسكرية الرابعة، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ويهدف هذا التمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية، يؤكد المصدر، إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع العملياتي ومدى قدرتها على تنفيذ المهام القتالية المحتملة، والتحكم في العتاد القتالي ومنظومات الأسلحة الحديثة، وكذا تدريب القادة والأركانات.

كما يهدف التمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية إلى تطوير معارفهم في مجال التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية.

وتابع الفريق أول عن كثب بحقل المناورات للقطاع، مختلف الأعمال القتالية التي نفذتها الوحدات البرية والجوية المقحمة، وقد اتسمت الأعمال – يضيف البيان – “باحترافية كبيرة في جميع المراحل، وبأداء تكتيكي وعملياتي عالي المستوى، يؤكد مرة أخرى جدية الأعمال المنفذة على مستوى التخطيط أو التنفيذ، ويعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تخطيط وإدارة وتنسيق مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة”.

والتقى الفريق أول في نهاية التمرين بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين بهدف تقييم الأداء العام للمشاركين، أين حث الجميع على استثمار النتائج الإيجابية المحققة.