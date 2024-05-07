مضاعفة الرحلات الجوية بين الجزائر وتركيا إلى 80 رحلة أسبوعيا

وقّعت الجزائر وتركيا يوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، من 35 إلى 80 رحلة أسبوعيا.

وقال المديرية العامة للطيران المدني التركي في بيان، إن “مذكرة التفاهم المذكورة، ستزيل القيود على الوجهات التي يمكن تسيير الرحلات الجوية إليها بين البلدين”.

وأعرب المدير العام للطيران المدني التركي كمال يوكسيك عن أمله في أن “تساهم مذكرة التفاهم في تطوير العلاقات بين البلدين. وأن تكون مفيدة لشركات الطيران التركية والجزائرية”.

وأعلنت الخطوط الجوية الجزائرية في وقت سابق، عن عرض جديد في أسعار رحلاتها الدولية خلال العطلة الصيفية، نحو عدّة وجهات.

حيث يتضمن العرض الذي يحمل تسمية “أسرتي”، تخفيضات للعائلات المسافرة من وإلى الوجهات الأكثر طلبا من طرف الجزائريين، على غرار فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وكندا.