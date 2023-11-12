مضاعفة قيمة الغرامة المترتبة على الاحتجاج على قرارات الحكام

الفاف قررت إلغاء عقوبة الإيقاف

ألغت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) المادة التي تم إدراجها في 2014 والمتعلقة بعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة للاعب الذي يحتج على قرارات الحكام، وتم استبدالها بمضاعفة الغرامة المالية المسلطة على اللاعب والتي تصل إلى 100 ألف دينار جزائري، بحسب ما أوردته الهيئة الفيدرالية.

وبهذا، فإن كل لاعب أو مسير يحتج على قرارات الحكم الرئيسي أو أحد مساعديه فسيتم تغريمه بقيمة 100 ألف دج بالنسبة للناشطين في الرابطة المحترفة الأولى وبمبلغ 50 الف دج بالنسبة للناشطين في الرابطة الثانية، يضيف بيان الفاف.

وبالنسبة لبقية المستويات، تتراوح الغرامة من 20 ألف دج بالنسبة لقسم ما بين الجهات إلى 5 آلاف دج للقسم الولائي، أما القسم الجهوي، فيدفع غرامة 10 آلاف دج مقابل كل احتجاج على قرار الحكم. من جهة أخرى، كل تجمع حول الحكم أو أحد مساعديه للاحتجاج على القرار فتسلط عقوبة شخصية على اللاعب الذي يدون اسمه. أما في حال عدم تشخيص اللاعب المعني فيتم تسليط الغرامة على قائد الفريق، بحسب ذات المصدر. وفي هذه الحالة يتم تسليط غرامة 150 ألف دج على اللاعب الناشط في الرابطة الأولى و70 ألف دج على الرابطة الثانية هواة. أما الأقسام السفلى، فإن الغرامة المالية تكون 30 ألف دج على قسم ما بين الجهات، 20 ألف دج على القسم الجهوي و10 آلاف دج على القسم الولائي.