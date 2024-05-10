مضاعفة مساحات إنتاج المغرب لـ”الزطلة” بـ9 مرات

مواصلةً للدور القذر في إغراق مناطق مختلفة من العالم بالسموم

عاد الحديث مجددا عن الدور القذر للمغرب في إغراق مناطق مختلفة من العالم بسمومه القاتلة، لاسيما بعد اعلان المخزن عن تعزيز إنتاجه للقنب الهندي بالرفع من مساحة الأراضي المسموح فيها بزراعته، بزيادة تصل إلى 9 أضعاف عن الرقعة التي تم تخصيصها لهذه الصناعة السنة الماضية، متجاهلا التحذيرات الدولية من مخاطر هذه السموم على التنمية والاستقرار في المنطقة.

وكان القصر العلوي قد كشف مؤخرا عن رفع مساحات الأراضي المسموح فيها بزراعة القنب الهندي هذا العام، لتبلغ 2552 هكتار، بزيادة تصل إلى 9 أضعاف عن الرقعة التي تم تخصيصها لحشيش المخزن السنة الماضية ليتورط أكثر في عمليات متاجرة ينعش بها اقتصاده على حساب سلامة الأشخاص والمنطقة.

وكشفت تقديرات وزارة الداخلية المغربية بأن عائدات التصدير الناتجة عن سوق القنب الهندي القانوني ستتراوح بين 4.2 و6.3 مليار دولار بحلول عام 2028.

كما ذكر باحثان أوروبيان في كتاب مخصص لـ”اقتصاد المخدرات وشبكات الفساد في المغرب” أن الأرباح التي يجنيها المغرب من تجارة الحشيش والمخدرات الصلبة تسمح للمملكة بتغذية الفساد الذي ينخر كل القطاعات الحيوية في البلد.

وقدرت دراسة أجرتها المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن أن الإنتاج السنوي للمغرب من الحشيش قدر بأكثر من 700 طن، أي بقيمة 23 مليار دولار.

ومهما حاول المخزن تلميع الواجهة بتبني قانون منذ ثلاث سنوات لتقنين وتنظيم زراعة هذا النوع من السموم تحت ذريعة “أغراض طبية وصناعية”، إلا أن التقارير لا تختلف على أن بلد المغرب بات مصدر صداع، بتحويل العديد من مناطق القارة لوجهة مخدراته، يمرر عبرها سمومه التي تفتك بعقول الشباب وصحتهم من جهة، وتساهم في عدم استقرار المنطقة لتمويلها الجريمة المنظمة والارهاب، من جهة أخرى، وعليه لا ينفع ارتداء القناع حين يفرض الواقع تسمية الأشياء بمسمياتها.

وبعد تصنيفه على مستوى الأمم المتحدة، منذ أربع سنوات، بأكبر منتج لراتنج القنب، وقف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في أحدث تقرير له، على واقع ارتفاع حجم الاتجار بالمخدرات بمنطقة الساحل بشكل حاد، مشيرا إلى أن راتنج القنب، الذي يعتبر أحد أكثر المخدرات انتشارا في هذا الإقليم الإفريقي، مصدره ومنبعه المغرب.

وكشف التقرير بأن الأرقام الواردة من بلدان الساحل تشير إلى أن “راتنج القنب الذي يتم الاتجار به في المنطقة يأتي عموما من المغرب، أين تم الإبلاغ عن زيادة في الإنتاج بلغت حوالي 901 طن في عام 2022″، مشيرا إلى أن هذا المخدر “موجه عموما إلى بلدان غرب وشمال أوروبا”.

وأثار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من جهة أخرى، مسألة تسهيل السلطات المغربية عمليات الاتجار بالمخدرات من قبل مجموعة واسعة من الأفراد، على غرار السياسيين وأفراد قوات الدفاع والأمن وأعضاء السلطة القضائية، الذي يستغلون نفوذهم في السلطة من أجل التحايل على الضوابط وتجنب الاعتقال.

وقد كشفت تقارير اسبانية مؤخرا عن تواطؤ البحرية الملكية المغربية في عمليات تهريب المخدرات بين شبه الجزيرة الإيبيرية والمغرب، من خلال مشاركة زوارق دورياتها في تسهيل إدخال المخدرات إلى إسبانيا.

تضاف إلى هذه الشهادة تصريحات قاضية اسبانية، التي أكدت قبل يومين، مضي نظام “المخزن” في غرق العديد من البلدان بالحشيش ومنح الحماية للبارونات المبحوث عنهم، حيث أكدت المعنية على أن المغرب لا يعد مصدر المخدرات التي تدخل تراب إسبانيا فحسب، بل بات لا يتعاون مع مصالح العدالة الإسبانية لتسهيل عمليات تسليم البارونات المطلوبين والمتورطين في أكبر العمليات المتعلقة بالمتاجرة بالسموم وكل الجرائم المرتكبة جراء هذا النشاط.

وكانت الشرطة الإسبانية قد كشفت، أواخر أفريل الماضي، عن حجز الحرس المدني 25 طنا من الحشيش بميناء الجزيرة الخضراء قادمة من المغرب في أكبر عملية يعرفها التراب الإسباني في مجال مكافحة المخدرات منذ 2015.