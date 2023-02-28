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رياضة

مضوي يخرج عن صمته ويقرّر بشأن مستقبله مع شباب قسنطينة

عمر سلامي
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مضوي يخرج عن صمته ويقرّر بشأن مستقبله مع شباب قسنطينة
ح.م
خير الدين مضوي

قال مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، أنه قرّر تقديم استقالته، بعدما قام رئيس الفريق بوالحبيب بجلب محضر قضائي لتدوين غيابه عن الحصة التدريبية.

وأضاف مضوي، أن استعانة بوالحبيب بمحضر قضائي، لتدوين غيابه، أشعره بأنه غير مرغوب فيه، مؤكدا في ذات السياق أنه على شركة الآبار، الاختيار بينه وبين بوالحبيب.
وقال مدرب شباب قسنطينة خفي تصريحات له، الثلاثاء: “لا أريد العودة للأحداث التي جرت بعد لقاء هلال شلغوم العيد ولمحت  للاستقالة شفهيا، وهذا لأنني لم أكن راض عن التعادل، وأردت تحفيز اللاعبين ما بين شوطي لقاء الهلال بالحديث عن الاستقالة”.

وتابع مضوي: “تحدثت مع قوراري واقتنعت بالعدول عن قرار الاستقالة، وأخبرته بعرض من فريق مولودية الجزائر وهو على علم بكل شيء”.

كما أكد مضوي أنه تلقى عرضا من نادي سعودي جد مغري ولكنه يرد على العروض، لأن لديه عقدا مع النادي الرياضي القسنطيني.

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