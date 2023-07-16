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مضيفة تكشف الأسباب التي تدفع طاقم الطائرة لتجاهل المسافر

جواهر الشروق
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مضيفة تكشف الأسباب التي تدفع طاقم الطائرة لتجاهل المسافر
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مضيفة الطيران ماريكا ميكوسوفا

كشفت مضيفة طيران الأسباب التي تدفع طاقم الطائرة لتجاهل المسافر، مؤكدة أن بعض السلوكيات غير مقبولة بالمرة.   

وقالت ماريكا ميكوسوفا، التي عملت مع شركة طيران فاخرة لمدة خمس سنوات إن المسافر إن شعر بأن طاقم الطائرة يتجاهله بشكل متعمد فذلك ليس محض تخيلات وإنما نتيجة سلوك محدد يقوم به.

وأوضحت ميكوسوفا، في مذكراتها التي نشرتها بعنوان “يوميات مضيفة طيران”، إن “الشيء الوحيد الذي يزعج المضيفات والمضيفين هو استعمال زر الاستدعاء (لمناداة المضيفة) بشكل متكرر”.

وقالت لصحيفة “ميرور” البريطانية: “إن إساءة استخدام جرس الاستدعاء سيؤدي بالتأكيد إلى تجاهلك، لذا أرجو عدم القيام بذلك، فأنت لا تعرف أبدا ما إذا كنت ستحتاج إلى مساعدة طبية، ولن نعرف نحن أيضا ذلك لأننا سنتجاهلك عمدا”.

وأضافت: “ما نجده مزعجا كذلك هو مناداتنا بـ(مرحبا) أو (أنت)، أو ما شابه، كما لو كنت في حانة من العصور الوسطى. أو أن تنقر بأصابعك علينا أو تسحب طرف تنورتنا لجذب انتباهنا.. اضغط على زر الجرس أو احضر إلى المطبخ بنفسك”.

وتابعت: “ما يزعجنا هو عندما يتشاجر الركاب مع بعضهم البعض ولا يستطيعون حل الأمر بدوننا. أنتم بالغون لذا فقط تحدثوا إلى بعضكم حول مقعد النافذة المفضل لديك (على سبيل المثال)”.

وأردفت: “في حال كان الشجار على الرف الموجود فوق المقعد (لوضع الحقائب عليه)، فبالطبع الأفضل هو استخدام الأقرب إليك، لكن يمكنك أيضا استخدام أي من الرفوف الأخرى”.

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