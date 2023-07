مضيفة تكشف الأسباب التي تدفع طاقم الطائرة لتجاهل المسافر

كشفت مضيفة طيران الأسباب التي تدفع طاقم الطائرة لتجاهل المسافر، مؤكدة أن بعض السلوكيات غير مقبولة بالمرة.

وقالت ماريكا ميكوسوفا، التي عملت مع شركة طيران فاخرة لمدة خمس سنوات إن المسافر إن شعر بأن طاقم الطائرة يتجاهله بشكل متعمد فذلك ليس محض تخيلات وإنما نتيجة سلوك محدد يقوم به.

وأوضحت ميكوسوفا، في مذكراتها التي نشرتها بعنوان “يوميات مضيفة طيران”، إن “الشيء الوحيد الذي يزعج المضيفات والمضيفين هو استعمال زر الاستدعاء (لمناداة المضيفة) بشكل متكرر”.

For those who didn´t know👉 I´m an ex-flight attendant and I wrote a book about my experience.📖 Yup, I´m the one giving you the tip (among others) about joining the mile-high club.😉 Pardon my honesty but I promised I wouldn’t hold anything back. ✍️😎https://t.co/2CUMf8hDmW pic.twitter.com/Yx2tXt3nTk

— letuska_m (@letuska_m) June 1, 2023