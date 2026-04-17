مضيق هرمز يُفجر خلافا بين فرنسا وألمانيا  

فجر مضيق هرمز خلافا في أوروبا خاصة بين فرنسا وألمانيا حول كيفية تنفيذ مهمات تأمين المسارات البحرية ومشاركة واشنطن في ذلك.

وقالت وسائل إعلام دولية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اجتماع قادة في وقت لاحق اليوم الجمعة لمناقشة هذه المسألة.

ويركز الخلاف الرئيسي بين ألمانيا وفرنسا على ما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تشارك في المهمة، بحسب مصادر مطلعة على مواقف البلدين.

أفادت المصادر أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يريد مشاركة الولايات المتحدة بينما تصر فرنسا على أن فقط الدول “غير المتحاربة” سوف تنضم، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ولم يتم توجيه دعوة مشاركة للولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني، أو إيران، المشاركين في الصراع بشكل مباشر.

وسوف يشارك في محادثات باريس ميرتس وماكرون وستارمر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، وقادة آخرون عن بعد.

وقال ميرتس قبل المؤتمر، إن هناك اختلافات بين المشاركين بشأن الدور الأمريكي في أي مهمة بعد الحرب: “سوف نناقش هذا باستفاضة أكثر وإذا تحتم الأمر سوف نتوصل لقرار.

وحدد قصر الإليزيه ثلاث أولويات: إزالة الألغام من المضيق، والتأكد من أن السفن ليست عرضة لدفع رسوم للإبحار عبر الممر، وحماية القواعد الدولية المتمثلة في حرية الملاحة، حسبما قالت مصادر طلبت عدم الإفصاح عن هوياتها.

يعكس تباين وجهات النظر بشأن دور الولايات المتحدة صعوبة توصل الأوروبيين إلى موقف موحد، بعد انتقادات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهم بسبب ما وصفه برفضهم مساعدة واشنطن في مواجهة إيران.

كما اقترح ترامب فرض رسوماً أميركية على السفن المارة في المضيق، وهو ما تعارضه فرنسا.