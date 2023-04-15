مطابقة النظام الأساسي للفاف في جدول الأعمال

اجتماع ممثلين عن الاتحاد الجزائري والاتحاد الدولي

اجتمع ممثلون عن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بدالي براهيم لوضع اللمسات الأخيرة المتعلقة بملف مطابقة النظام الأساسي للهيئة الكروية الجزائرية مع قوانين الهيئة الدولية، طبقا للقوانين الجزائرية..

بحسب ما أعلنت عنه الفاف على موقعها الرسمي. ويضيف بيان الهيئة الكروية أن “رئيس الفاف، جهيد زفيزيف، ترأس الجلسة الأولى حيث أشار إلى أهمية هذا الملف المتضمن في برنامج المكتب الفيدرالي، خلال انتخابه يوم 7جويلية 2022” مشيرا بأنه “كان من المقرر أن يتم اختتامه قبل نهاية عام 2022، تعديلات جديدة بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 22-309 المؤرخ 12 سبتمبر 2022 الذي يعدل ويكمل المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ 27 نوفمبر 2014 المتعلق بوضع القانون، المحدد لأساليب تنظيم وعمل الاتحاديات الرياضية الوطنية ووضعها المعياري”.

وحضر هذا الاجتماع من جانب الفيفا السيد تانر رولف، رئيس إدارة الحوكمة بالفيفا والسيد أحمد حراز، مدير أول الحوكمة، السيد جان جاك ديين، رئيس غرفة الأمانة العامة للكونفديرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) بينما مثل الجانب الجزائري كل من منير دبيشي، الأمين العام للفاف وحليم جندوبي رئيس قسم النزاهة والأستاذ يوسف حمودة، رئيس الغرفة الوطنية لتسوية المنازعات.