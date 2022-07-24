… مطاردة عصابات الشواطئ

مصالح الدرك تشهر سيف الحجاج على الاستغلال السياحي

شهرت مصالح الدرك الوطني سيف الحجاج على “مافيا الشواطئ”، عبر جميع الولايات الساحلية، حيث شرعت منذ أيام في مداهمات واسعة لتطهير الشواطئ أسفرت عن طرد وحجز عتاد “البزناسية” في خطوة لمحاربة ظاهرة الاستغلال السياحي من دون وجه حق، مع تحرير المئات من المحاضر لمتابعتهم قضائيا.

المقدم بزيو: مداهمات وتفتيشات “ماراطونية” بالولايات الساحلية

وأسفرت تحريات مصالح الدرك عن لجوء محتلي الشواطئ إلى تقسيمها على شكل تجزئات ومربعات ونصب الشمسيات وتثبيت الطاولات على طول الشواطئ، متسببين في حرمان العائلات من الاستجمام وحجب الرؤية عن المصطافين في تعد صارخ على القوانين على مرآى الجميع.

ويتنافس الشباب الذين يدخلون يوميا في لعبة القط والفأر مع مصالح الأمن على حيازة الأماكن بمظلاتهم للكراء مع طلوع شمس كل صباح، مستغلين خلو الشواطئ في تلك الفترة من أجل كرائها بأسعار تصل إلى 2000 دينار، ما جعل تسعيرة الدخول لهذه الشواطئ تصل على الأقل ألف دينار، تمثل ثمن المظلة والكرسي من الحجم الصغير، ويرتفع المبلغ من شاطئ لآخر حسب الموقع ومن دون احتساب تسعيرة توقف السيارة المبالغ فيها.

بومرداس تصنع الحدث بنصف مليون مصطاف في 48 ساعة

وحسب الأرقام الحصرية التي تحصلت عليها “الشروق” من قيادة الدرك الوطني، الأحد، فقد تمكنت الوحدات العملياتية في الميدان خلال الفترة الممتدة بين 17 جوان و17 جويلية الجاري من متابعة 97 قضية.

وفي التفاصيل، سجلت وحدات الدرك الوطني في إطار محاربة الاستغلال غير الشرعي لمواقف السيارات 75 قضية عبر كل الولايات، 37 قضية بالجزائر العاصمة، تليها ولاية بومرداس بـ23 قضية، وهران بـ5 قضايا، تيبازة، عين تيموشنت بـ3 قضايا، بجاية بقضيتين، الشلف بقضية واحدة، حيث أسفرت العمليات عن توقيف 60 شخصا وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وبخصوص الاستغلال غير الشرعي لأماكن التخييم، سجلت مصالح الدرك 60 قضية، منها 50 قضية في ولاية الشلف، و10 قضايا في عين تيموشنت، وبالمقابل قامت وحدات الدرك خلال نفس الفترة بحجز 1581 شمسية و1160 طاولة، 4232 كرسي، 47 خيمة. في حين تم تسجيل وقوع حادث جسماني للمركبات المائية “جات ساكي” بولاية الجزائر، أدى إلى إصابة شخص واحد.

إلى ذلك صنعت، ولاية بومرداس الحدث خلال الـ3 أيام الأخيرة باستقبالها لأزيد من نصف مليون مصطاف، حيث حطمت الرقم القياسي من خلال عمليات المداهمات لمصالح الدرك، إذ سجلت في إطار محاربة ظاهرة الاستغلال السياحي للشواطئ من دون وجه حق امتياز خلال 48 ساعة الأخيرة، حجز 481 خيمة، 280 مظلة، 570 كرسي، 62 طاولة، في كل من شواطئ رأس جنات، الصخرة المفتتة، القرصان، بن عبد الله سي الخثير.

وفي السياق، أكد المقدم عبد القادر بزيو لـ”الشروق” في أول تصريح له بعد تنصيبه مؤخرا على رأس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني، أن العشرات من عمليات المداهمات والتفتيشات “الماراطونية” والحجز تمت خلال الأسابيع والأيام الأخيرة من طرف مصالح الدرك الوطني عبر جميع الولايات الساحلية التي هي من اختصاص إقليم الجهاز، لكسر سيطرة من يحاولون تملك الشواطئ والتضييق على المواطنين بفرض إتاوات تحت مسمى الخدمات، لكن بطريقة غير قانونية ومن دون وجه حق.

وتأتي العملية، حسب المقدم بزيو، ضمن الإجراءات الردعية الرامية إلى مكافحة الاستغلال غير القانوني للشواطئ، وكذا المجهودات المبذولة من طرف عناصر الدرك، اعتمادا على مخطط يرتكز على الجانب الوقائي والمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين والصحة العمومية.

وأوضح الضابط الأمني أن وحدات الدرك تعمل على مستوى جميع الولايات الساحلية على ضمان مجانية الشواطئ والتصدي لأي تجاوزات أو مضايقات قد يتعرض لها المصطافون وإبعاد محتلي الشواطئ بطريقة غير قانونية.

وأشار رئيس مصلحة الاتصال لجهاز الدرك “أن القيادة سطرت مخططا أمنيا خاصا بموسم الاصطياف يهدف إلى تهيئه الأجواء الأمنية الضرورية للمواطنين والتي تمكنهم من قضاء موسم اصطياف هادئ في ظل السكينة والطمأنينة، حيث سترتكز جهود الدرك على الأماكن التي ستشهد إقبالا كبيرا على الشواطئ والمركبات السياحية، وأماكن الترفيه والساحات العمومية”.

وأضاف المقدم بزيو أن “هذا المخطط الخاص بتأمين موسم الاصطياف لا يشمل فقط الولايات الساحلية وإنما يمتد إلى باقي الولايات، خاصة عبر شبكة الطرقات التي تعرف كثافة مرورية كبيرة، إضافة إلى تواجد أفراد الدرك في الولايات الداخلية التي تعرف إقبالا للمواطنين على بعض الأماكن، خاصة الغابات وأماكن التسلية، حيث تم تسخير مختلف التشكيلات على غرار الوحدات الإقليمية، فرق الأمن والتدخل، ثنائيات التقنية، وحدات أمن الطرقات، الأسراب الجوية للدرك التي ستدعم الوحدات المتواجدة على الميدان إلى جانب الوحدات المتخصصة على شاكلة فرق حماية الأحداث، فرق حماية البيئة، وخلايا مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية”.