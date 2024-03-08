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الجزائر

مطار الجزائر: مديوني يدعو إلى خفض أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك  

الشروق أونلاين
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مطار الجزائر: مديوني يدعو إلى خفض أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك  
ح. م
دعا مختار سعيد مديوني أصحاب المحلات التجارية المتواجدة في مطار هواري بومدين إلى ضرورة خفض أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك.

دعا الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت لمطار الجزائر، مختار سعيد مديوني، أصحاب المحلات التجارية المتواجدة في مطار هواري بومدين إلى ضرورة خفض أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك، على غرار الماء والقهوة.

وحسب ما أفادت به الإذاعة الجزائرية، فخلال اجتماع عقده مع أصحاب المحلات في مطار هواري بومدين، أبدى مديوني استعداده لخفض أسعار إيجار المحلات على مستوى المطار مقابل أن يراجع هؤلاء التجار أسعار المواد الأكثر استهلاكا مع تحسين جودة الخدمات بما تليق بمستوى المطارات والتي تكون وفق المعايير العالمية.

ويعد مطار هواري بومدين الدولي أكبر مطار في الجزائر. ومن المنتظر أن يسجل خلال عام 2024، حوالي 9.5 مليون مسافر.

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