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الجزائر

مطار الجزائر يعلن عن مناقصة وطنية مفتوحة

الشروق أونلاين
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مطار الجزائر يعلن عن مناقصة وطنية مفتوحة
ح.م
مطار الجزائر

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر عن فتح مناقصة وطنية لتزويدها بلوازم الكهرباء العامة واللوازم الكهربائية لتكييف الهواء.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنه يمكن للمترشحين المتخصصين في التسويق بالجملة للوازم الكهرباء العامة واللوازم الكهربائية لتكييف الهواء والمهتمين بهذا الإعلان، سحب دفتر الشروط مقابل دفع مبلغ عشرون الف دينار جزائري (20.00000) غير قابل للتعويض.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه يتعين على كل مترشح تقديم وديعة بنكية للعرض والتي يجب أن تقدر بأكبر أو تساوي 1 بالمئة من مبلغ العرض باحتساب كامل الرسوم.

ويحدد يوم إيداع العروض بـ30 يوم ابتداء من أول صدور الإعلان في إحدى الجرائد اليومية الوطنية أو النشرة الرسمية للمتعامل العمومي .

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