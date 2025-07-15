مطار الجزائر يفتح باب التوظيف أمام هذه الفئة

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، الثلاثاء، عن فتح مناصب توظيف مؤقتة لفائدة مضيفات استعلام.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أوضحت الشركة أنها ستقوم بعملية توظيف خاصة بمضيفات الاستعلام على مستوى مطار الجزائر لمدة 03 أشهر.

وعن المؤهلات المطلوبة، اشترطت الشركة توفر المستوى الجامعي، إلى جانب إتقان ثلاث لغات: العربية، الفرنسية، والإنجليزية.

وأوضحت أن هذه الفرص موجهة للشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 22 و25 سنة، على أن لا يقل طول المترشحة عن 1.65 متر. وتشترط الشركة

كما أكدت الشركة على أهمية التمتع بسلوك مهني راقٍ، يتسم بالأدب والمجاملة، إلى جانب الحضور بمظهر لائق.

ودعت المؤسسة الراغبات في الترشح إلى إرسال سيرتهن الذاتية مرفقة بصورة احترافية حديثة عبر البريد الإلكتروني التالي: rec.hotesse2025@aeroportalger.dz