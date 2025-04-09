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الجزائر

مطار الجزائر يفتح باب التوظيف في هذه المجالات

الشروق أونلاين
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مطار الجزائر يفتح باب التوظيف في هذه المجالات

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر “هواري بومدين”، عن فتح باب التوظيف بعقد محدد المدة، في عدد من المجالات.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن التوظيف يكون بعقد مدته محددة بثلاثة (03) أشهر، وذلك في المجالات التالية:

  • سباك: عدد المناصب 08
  • نجار: عدد المناصب 08
  • دهان: عدد المناصب 08
  • كهربائي: عدد المناصب 08

أما فيما يخص شروط التوظيف، فاشترطت الشركة حيازة المعني على شهادة معتمدة في المجال، إضافة إلى خبرة لا تقل عن عشر سنوات (10) في نفس المجال.

ودعا المصدر ذاته المهتمين إلى ارسال سيرتهم الذاتية مرفقة بصورة شمسية حديثة عبر البريد الإلكتروني التالي: grp_recrutement@aeroportalger.dz

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