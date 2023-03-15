مطار جيجل: رحلتان نحو العاصمة يوميا وتأجيل رحلات مرسيليا  

أعلن مسؤولو مطار فرحات عباس بجيجل عن زيادة عدد الرحلات اليومية نحو الجزائر العاصمة وتأجيل الرحلات الدولية المتجهة إلى مرسيليا بداية من 26 مارس الجاري.

وأفاد بيان صادر عن المطار، أنه سيتم تطبيق برنامج رحلات جديد تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بزيادة عدد الرحلات الداخلية نحو الجزائر العاصمة بمعدل 14 رحلة أسبوعيا وتأجيل الرحلات الدولية باتجاه مرسيليا (فرنسا) إلى وقت لاحق.

وأوضح ذات البيان أن مطار فرحات عباس بجيجل سيشهد ابتداء من 26 مارس إضافة رحلات جوية داخلية تابعة للخطوط الجوية الجزائرية باتجاه الجزائر العاصمة لتصبح بمعدل رحلتين يوميا ذهابا و إيابا.

وأضافت الوثيقة ذاتها أنه تمت برمجة رحلة صباحية وأخرى مسائية ليرتفع عدد الرحلات من تسع (09) رحلات أسبوعيا إلى 14.

وبخصوص الرحلات الجوية الدولية باتجاه مطار مرسيليا بفرنسا التي كانت مبرمجة بدءا من نهاية الشهر الجاري أبرز نفس البيان أنه تم تأجيل هذه الرحلات إلى وقت لاحق، مشيرا أن الأمر يتعلق بالرحلات التي كانت مبرمجة يومي 28 و31 مارس 2023 وكذا الرحلات المبرمجة بتاريخ 04 و 11و 14 أبريل الداخل على أن يتم الإعلان عن البرنامج المخصص لذلك لاحقا.