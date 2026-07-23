مطار سطيف.. حجز مؤثرات عقلية ومبلغ بالعملة الصعبة غير مصرح به

تمكن أعوان الجمارك بالمطار الدولي 8 ماي 1945 بسطيف من حجز كمية من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، إلى جانب مبلغ من العملة الأجنبية غير المصرح بها.

ووفقا لبيان نشرته المديرية العامة للجمارك فقد تم حجر 1034 قرصا من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، إلى جانب ضبط مبلغ قدره 7000 أورو غير مصرح به، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية وتطبيق التشريع المنظم للصرف وحركة رؤوس الأموال.

وأوضحت الجمارك، أن العملية نفذها أعوان فرقة فحص المسافرين بالمطار الدولي 8 ماي 1945، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بسطيف، أثناء المعالجة الجمركية لعدد من الرحلات الدولية.

وأسفرت العملية عن حجز 1034 قرصا من الأدوية المصنفة ذات الخصائص المؤثرة عقليا، من مختلف الأنواع، كانت بحوزة عدد من المسافرين، دون تقديم الوثائق القانونية التي تثبت مشروعية حيازتها أو نقلها.

كما تمكن الأعوان من ضبط 7000 أورو من العملة الأجنبية غير المصرح بها، في مخالفة لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وأكدت المديرية العامة للجمارك أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا، مجددة دعوتها للمسافرين إلى الاطلاع على الترتيبات والإرشادات الخاصة بالسفر خلال الموسم الصيفي عبر الركن المخصص لذلك على موقعها الرسمي، تفاديا لأي مخالفات جمركية.