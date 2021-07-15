مطار هواري بومدين: إحباط تهريب 60 ألف دولار أمريكي نحو قطر

تمكنت شرطة الحدود الجوية، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، على مستوى مطار هواري بومدين، من إحباط عملية هامة لتهريب مبلغ مالي قدر 60 ألف دولار أمريكي إلى دولة قطر.

تفاصيل القضية حسب بيان لمصالح الشرطة “تمكنت مصالح الفرقة الثانية لشرطة الحدود الجوية لمطار هواري بومدين مؤخرا وبالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ 60 ألف دولار أمريكي كانت بحوزة أحد المسافرين الذي كان بصدد التوجه إلى مطار الدوحة بقطر”.

وكشف ذات المصدر أن المشتبه فيه تم توقيفه بعد حجز المبلغ المالي بداخل أمتعته على مستوى جهاز سكانير “مرحلة الذهاب”، بعد تفطن مصالح الشرطة للطريقة الاحتيالية المستعملة في إخفاء المبلغ من أجل تضليل إجراءات التفتيش.

بالمقابل تم انجاز ملف إجراءات جزائية بخصوص مخالفة التشريع وحركة الأموال من والى الخارج وتقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية المختصة إقليميا.