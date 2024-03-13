مطاعم رحمة “5 نجوم”.. وعابرو سبيل يعاملون مثل “الملوك”

محسنون.. رجال أعمال ومؤسسات يرتقون بالوجبات المقدمة

لا تزال مطاعم الرحمة شاهدة على خيرية وتضامن الجزائريين، في بلد تجد فيه المحتاج وعابر السبيل يعامل مثل “الملك” في رمضان، يتسابق المتطوعون والمحسنون إلى خدمته واستقباله، في مطاعم تقدم وجبات فاخرة، تحتوي على ما لذ وطاب من الطعام والشراب الذي لا يقدم إلا في الفنادق والمناسبات.

والجديد في مطاعم الرحمة هذا العام، الارتقاء بالوجبات المقدمة، التي تتنوع كل يوم، وتحتوي على كل ما تشتهيه الأنفس من لحوم وخضر وفواكه وعصائر وحلويات، إلى درجة أن شريحة من المواطنين باتوا يقصدون هذه المطاعم التي يجدون فيها وجبات أحسن من التي يستهلكونها في بيوتهم.

“الشروق”، وقفت على بعض المطاعم المنظمة من طرف الجمعيات والأفواج الكشفية، التي زاد الإقبال عليها بسبب نوعية الوجبات المقدمة، على غرار ما يتم تقديمه في مطعم فوج الياس درش للكشافة الإسلامية الجزائرية، ببلدية المدنية، حيث تم تمويل هذا المطعم من طرف بنك البركة، وباتت الوجبات المقدمة فيه تنافس وجبات الفنادق الفخمة، حيث تحضر السلطة وتقدم بطريقة احترافية، ويأتي بعدها طبق الشربة والبوراك ثم الطبق الرئيسي الذي يحتوي يوميا على الدجاج أو اللحم، وبعدها، يتم تقديم الحلويات والمشروبات، وتم الاعتماد في هذا المطعم على فريق طبخ محترف، متخصص في الطبخ في الأفراح والمناسبات.

وهو ما زاد من تحسين جودة ونوعية الوجبات، التي باتت تقدم أيضا في أغلب مطاعم الرحمة بطريقة احترافية مع الحفاظ على كرامة المحتاجين وعابري السبيل، بتجنب التصوير وحسن الاستقبال، وتقديم وجبات إفطار متكاملة في جو من الإتقان والاحترافية والإبداع والألفة وحسن الاستقبال..