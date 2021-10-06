مطاعم مغلقة في وجه التلاميذ.. والسبب دفتر الشروط

الممونون يطالبون بمراجعة الأسعار مع موجة الزيادات

عاد ملف المطاعم المدرسية مجددا إلى الواجهة، بعد قرابة شهر من الدخول المدرسي للموسم الدراسي الجاري 2021/2022، إذ أكدت أرقام رسمية بأن نسبة 24 بالمئة منها لم تفتح أبوابها أمام التلاميذ، خاصة الواقعة بمناطق الظل، بسبب مشكل الممونين الذين يرفضون العمل بدفتر الشروط القديم، في حين شددت الوزارة على أهمية الاحتفاظ بنفس الأسعار دون تعديل، لتبقى أزمة التموين مطروحة إلى حين اتخاذ إجراءات استعجالية.

أفادت مصادر “الشروق” أنه بعد مرور قرابة شهر عن الدخول المدرسي الجاري، الذي جاء أيضا في ظروف استثنائية جراء استمرار أزمة الوباء، لا تزال نسبة 24 بالمائة من المطاعم المدرسية على المستوى الوطني مغلقة في وجه التلاميذ، بسبب تعنت الممونين من جهة والذين يرفضون تموين المطاعم بمختلف المواد الغذائية خاصة واسعة الاستهلاك، بسبب موجة الزيادات غير المسبوقة التي تشهدها السوق، وعليه فقد قرروا الانتفاضة رافضين العمل بدفتر الشروط القديم، حيث ألحوا على ضرورة تعديله.

ومن جهتها، ترفض الوزارة مراجعة الأسعار، لتبقى أزمة التموين مطروحة دون تسوية إلى غاية المبادرة باتخاذ إجراءات استعجالية بديلة لاحتوائها، على اعتبار أن المطعم المدرسي له دور تربوي يكمن في خلق فرص عملية وتطبيقية لتوجيه التلاميذ نحو السلوكات الصحيحة.

وأضافت مصادرنا بأن أنصاف الداخليات والداخليات المتواجدة على مستوى المتوسطات والثانوي، هي الأخرى تعاني من أزمة تموين بالمواد الغذائية، مع استمرار معاناتها أيضا مع نقص اليد العاملة المتخصصة وهو المشكل الذي يطرح مع كل دخول مدرسي، الأمر الذي دفع برؤساء المؤسسات التربوية خلال الموسم الدراسي المنصرم إلى الاكتفاء بتقديم وجبات باردة للتلاميذ في عز الشتاء على مستوى 62 بالمائة من المطاعم المدرسية الموزعة وطنيا، في حين اضطرت مطاعم أخرى إلى إلغاء وجبة يوم الثلاثاء نهائيا.

وكانت بعض مديريات التربية للولايات قد فصلت مؤخرا في قضية إعادة النظر ومراجعة دفاتر الشروط التي تضبط عمليات تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية، في ظل موجة الزيادات التي تشهدها السوق، إذ أعلنت عدم مراجعتها للأسعار والعمل بدفتر الشروط القديم دون تعديل، وفي حالة الرفض فإنها ستلجأ مباشرة إلى اتخاذ إجراءات عقابية تتمثل في إدراج قائمة هؤلاء الممونين ضمن القائمة السوداء وفسح العقود معهم مع مباشرة وعقد عقود جديدة مع ممونين جدد، لتجنب ترك المطاعم مغلقة في وجه المستفيدين.