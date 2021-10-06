-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
الممونون يطالبون بمراجعة الأسعار مع موجة الزيادات

مطاعم مغلقة في وجه التلاميذ.. والسبب دفتر الشروط

نشيدة قوادري
  • 64
  • 0
مطاعم مغلقة في وجه التلاميذ.. والسبب دفتر الشروط
أرشيف

عاد ملف المطاعم المدرسية مجددا إلى الواجهة، بعد قرابة شهر من الدخول المدرسي للموسم الدراسي الجاري 2021/2022، إذ أكدت أرقام رسمية بأن نسبة 24 بالمئة منها لم تفتح أبوابها أمام التلاميذ، خاصة الواقعة بمناطق الظل، بسبب مشكل الممونين الذين يرفضون العمل بدفتر الشروط القديم، في حين شددت الوزارة على أهمية الاحتفاظ بنفس الأسعار دون تعديل، لتبقى أزمة التموين مطروحة إلى حين اتخاذ إجراءات استعجالية.

أفادت مصادر “الشروق” أنه بعد مرور قرابة شهر عن الدخول المدرسي الجاري، الذي جاء أيضا في ظروف استثنائية جراء استمرار أزمة الوباء، لا تزال نسبة 24 بالمائة من المطاعم المدرسية على المستوى الوطني مغلقة في وجه التلاميذ، بسبب تعنت الممونين من جهة والذين يرفضون تموين المطاعم بمختلف المواد الغذائية خاصة واسعة الاستهلاك، بسبب موجة الزيادات غير المسبوقة التي تشهدها السوق، وعليه فقد قرروا الانتفاضة رافضين العمل بدفتر الشروط القديم، حيث ألحوا على ضرورة تعديله.

ومن جهتها، ترفض الوزارة مراجعة الأسعار، لتبقى أزمة التموين مطروحة دون تسوية إلى غاية المبادرة باتخاذ إجراءات استعجالية بديلة لاحتوائها، على اعتبار أن المطعم المدرسي له دور تربوي يكمن في خلق فرص عملية وتطبيقية لتوجيه التلاميذ نحو السلوكات الصحيحة.

وأضافت مصادرنا بأن أنصاف الداخليات والداخليات المتواجدة على مستوى المتوسطات والثانوي، هي الأخرى تعاني من أزمة تموين بالمواد الغذائية، مع استمرار معاناتها أيضا مع نقص اليد العاملة المتخصصة وهو المشكل الذي يطرح مع كل دخول مدرسي، الأمر الذي دفع برؤساء المؤسسات التربوية خلال الموسم الدراسي المنصرم إلى الاكتفاء بتقديم وجبات باردة للتلاميذ في عز الشتاء على مستوى 62 بالمائة من المطاعم المدرسية الموزعة وطنيا، في حين اضطرت مطاعم أخرى إلى إلغاء وجبة يوم الثلاثاء نهائيا.

وكانت بعض مديريات التربية للولايات قد فصلت مؤخرا في قضية إعادة النظر ومراجعة دفاتر الشروط التي تضبط عمليات تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية، في ظل موجة الزيادات التي تشهدها السوق، إذ أعلنت عدم مراجعتها للأسعار والعمل بدفتر الشروط القديم دون تعديل، وفي حالة الرفض فإنها ستلجأ مباشرة إلى اتخاذ إجراءات عقابية تتمثل في إدراج قائمة هؤلاء الممونين ضمن القائمة السوداء وفسح العقود معهم مع مباشرة وعقد عقود جديدة مع ممونين جدد، لتجنب ترك المطاعم مغلقة في وجه المستفيدين.

مقالات ذات صلة
مطلب النقابات: رفع النقطة الاستدلالية إلى 90 دينارا

مطلب النقابات: رفع النقطة الاستدلالية إلى 90 دينارا

المعهد الثقافي الفرنسي في الجزائر.. الوجه الآخر لحماية مصالح باريس

المعهد الثقافي الفرنسي في الجزائر.. الوجه الآخر لحماية مصالح باريس

رمطان لعمامرة يلتقي 7 رؤساء أفارقة بأديس أبابا

رمطان لعمامرة يلتقي 7 رؤساء أفارقة بأديس أبابا

عودة ملف تجريم الاستعمار إلى البرلمان!

عودة ملف تجريم الاستعمار إلى البرلمان!

هبة قطرية للجزائر بـ 200 مكثف أكسجين

هبة قطرية للجزائر بـ 200 مكثف أكسجين

طيش ماكرون يخلط أوراق فرنسا في القارة السمراء!

طيش ماكرون يخلط أوراق فرنسا في القارة السمراء!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد