مطالب بإدراج مرض “السيلياك” ضمن قائمة الأمراض المزمنة!

عدم توفر خيارات غذائية مناسبة لهم قد تعرضهم للخطر

يواجه مرضى حساسية “الغلوتين” أو”السيلياك” في الجزائر صعوبات كبيرة في توفير احتياجاتهم الغذائية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المخصصة لهم وندرتها في بعض الولايات، لاسيما بالجنوب رغم أن داء “السيلياك” يعد من الأمراض التي تتطلب نظاما غذائيا صارما خال من “الغلوتين”، إلا أن هذه الفئة التي تعاني في صمت بحاجة إلى الدعم عبر توفير المواد الغذائية الخالية من “الغلوتين”، مع مطالبتهم بتسجيل هذا المرض كمرض مزمن حتى يستفيدوا من إعانة الدولة، خاصة وأن اغلبهم من ذوي الدخل الضعيف.

وفي سياق ذلك، أكد رئيس جمعية المرضى المصابين بحساسية “الغلوتين”، يحياوي موسى لـ”الشروق”، أن الجمعية تعمل على توفير الاحتياجات الضرورية لمساعدة المرضى المسجلين البالغ 10 آلاف مريض من خلال توزيع مواد غذائية خالية من “الغلوتين”، رغم الصعوبات التي تواجهها وعلى رأسها غلاء الأسعار وندرة المنتجات في بعض المناطق، خاصة في الولايات الجنوبية.

وأوضح يحياوي، أن العمل حاليا يرتكز على تغطية احتياجات المرضى، من خلال التنقل إلى مختلف الولايات من أجل تقديم المساعدات والإعانات، إلا أن المشاكل اللوجستية والمادية -بحسبه- تعيق تغطية جميع المرضى خاصة في ظل ارتفاع الاحتياجات وارتفاع التكاليف.

وكشف المتحدث، أن مرضى “السيلياك” لا يستطيعون تناول أي طعام عادي، وأي تلوث بـ”الغلوتين” قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة لديهم، لذلك، من الضروري توفير لهم المواد الغذائية المناسبة بسهولة وبأسعار معقولة، مشيرا إلى أن بعض المرضى يضطرون لتناول وجبات خارج المنزل، وهو ما يعرضهم لمخاطر التلوث بـ”الغلوتين”، إذ يحمل البعض منهم وجبات خاصة بهم، بينما يجد آخرون أنفسهم مضطرين للاعتماد على الوجبات السريعة، الأمر الذي قد يتسبّب في مضاعفات صحية، خاصة مع عدم توفر خيارات غذائية مناسبة في المطاعم.

ومن بين الأهداف الأساسية للجمعية، بحسب المتحدث، سعيها إلى تسجيل مرض “السيلياك” ضمن قائمة الأمراض المزمنة، وهو المطلب الأساسي حاليا، وأوضح يحياوي، أن الاعتراف بـ”السيلياك” كمرض مزمن من شأنه أن يساعد المرضى على الحصول على دعم مباشر سواء من خلال تغطية تكلفة المنتجات الغذائية الخاصة بهم أو تسهيل الحصول عليها بأسعار مدعمة.

وأشار إلى أن مراسلات عديدة تم إرسالها لوزارة الصحة ومديرية التضامن والعديد من الجهات الرسمية، في انتظار استجابة من قبل السلطات المعنية وتلبية نداء المرضى الذي يقدر عددهم بالآلاف.

وفي سياق آخر وجّه رئيس الجمعية نداء إلى السلطات والمحسنين لدعم مرضى “السيلياك”، خاصة أن معظمهم من ذوي الدخل المحدود، الذين يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الغذائية بسبب غلاء الأسعار، مع الحاجة إلى جهود جماعية لضمان توفير المواد الغذائية المناسبة للمرضى بأسعار معقولة بالمحلات وتحسين وضعية هذه الفئة الهشة، على حد قوله.