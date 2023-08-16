مطالب بالتحقيق في إقصاء ملاكمة جزائرية من بطولة إفريقيا

رابطة تيزي وزو في رسالة إلى وزير الشباب والرياضة:

تطالب الرابطة الولائية للملاكمة بتيزي وزو، وزارة الشبيبة والرياضة، بفتح تحقيق في قضية الإلغاء غير المبرر للملاكمة “بنان جوهر”، المنخرطة في صفوف الرابطة الولائية بتيزي وزو، صنف أكابر، والتي تم استدعاؤها إلى النخبة الوطنية، قبل إلغاء اسمها من قائمة المدعوين لخوض غمار بطولة إفريقيا، كما أقصيت من قائمة التربصات المزمع إجراؤها تحضيرا لأولمبياد باريس 2024.

وذكر رئيس الرابطة الولائية، صالح عنان، في تصريح لـ”الشروق اليومي”، أنه راسل الجهات المعنية قصد تدخلها العاجل وإعادة الملاكمة إلى القائمة التي ورد فيها اسمها، قبل إلغائه في الدقيقة الأخيرة بدون سبب وجيه، ليتم حرمانها من المشاركة في خوض التربص التحضيري بإيطاليا وبعدها في السينغال، للمشاركة في إقصائيات أولمبياد باريس 2024، رغم خضوعها لجميع التربصات التحضيرية، الوطنية منها والدولية سابقا.

وأضاف المتحدث، أن المعنية تعتبر الوحيدة على المستوى الوطني في ذات الفئة والوزن، مطالبا الوزارة الوصية بالتحقيق في قضية الملاكمة، صاحبة الـ4 ألقاب وطنية، ما بين البطولة الوطنية وكأس الجمهورية، سنوات 2014 إلى 2021 ، على التوالي، إلى جانب الألقاب الدولية التي افتكتها، إذ توّجت كنائب بطولة إفريقيا بالموزنبيق سنة 2022، نائب بطولة العرب 2023 بالجزائر في وزن 75 كلغ، وهو وزن أولمبي تنفرد به في مجال الملاكمة بالجزائر.

وأعرب المسؤول المذكور عن أسفه الشديد حيال ما أسماه بالتهميش الممارس ضد ملاكمة، تعتبر في أوج عطائها رغم حداثة سنها الذي لا يتجاوز الـ21 سنة، كما أنها أعطت الكثير للملاكمة حيث سهرت على رفع الراية الوطنية في المحافل الدولية، وكلّفها الأمر ضياع سنتين دراسيتين في الجامعة، بسبب التحضيرات والتربصات، آملا أن تتدخل الجهات المعنية لإنصافها قبل فوات الأوان.