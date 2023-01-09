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الجزائر
مع ارتفاع الأجور

مطالب بتحيين شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي

نادية سليماني
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مطالب بتحيين شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي
أرشيف

مع الزيادات المعلن عنها في الأجور مؤخرا، التي ستصبّ لأصحابها قريبا، سترتفع أجور الطبقة المتوسطة بالجزائر، التي كانت من أصحاب الأولوية في الظفر بسكن اجتماعي، لكن الأوضاع ستتغير، فأقلّ أجر سيساوي أو يفوق 30 ألف دج، وهو ما يجعل أصحابها مقصين آليا من الاستفادة من سكن اجتماعي، موجه لأصحاب المرتبات التي تناهز 24 ألف دج فقط. والأمر جعل المواطنين يطالبون بتعديل أو تحيين القوانين، ورفع شرط الاستفادة إلى مستوى المرتبات الجديدة.

وتعرضت كثير من العائلات سابقا، للإقصاء من الاستفادة من سكن اجتماعي، بسبب مرتباتهم الشهرية التي تفوق 24 ألف دج، ولكن مع الزيادات الدورية في أجور الموظفين، إثر إلغاء الضريبة على الدخل الأقل من 30 ألف دج، ارتفعت مرتبات الطبقة المتوسطة بالبلاد، وهو ما يستلزم رفع شرط الأجر المحدد للاستفادة من سكن اجتماعي، بحسب مطالب مواطنين، تحدثوا لـ “الشروق”.

وقال البعض عن شرط الرّاتب: “والله غير رانا مغبونين بهذا الشرط”، بينما يتوقع آخرون أنّ يتم تسوية الأمور في غضون الشهر المقبلة، إذ لا يمكن،حسبهم، أن تتغافل الحكومة عن هذه الوضعية، خاصة في موضوع حسّاس مثل السّكن.

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