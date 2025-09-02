مطالب بتعويض أجهزة قياس نسب السكري في الدم من دون وخز

لضمان تكفل أفضل بالأطفال المصابين بالمرض

جددت جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر مناشدتها للسلطات العمومية بضرورة تعويض أجهزة قياس نسبة السكر في الدم من دون وخز، التي تسمح حسبها بمتابعة دقيقة ومستمرة لحالة الطفل طيلة اليوم الدراسي، وتمكن الأولياء من مراقبة مستويات السكر عن بُعد عبر تطبيقات الهاتف.

وأكدت الجمعية في منشور على صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن هذه الأجهزة التي أصبحت معتمدة في عدة دول، تعد وسيلة أساسية لحماية التلميذ من المضاعفات المفاجئة كالهبوط أو الارتفاع الحاد لمستويات السكر، ما يضمن له تعليماً آمناً وحياة مدرسية أكثر استقراراً.

وأوضحت الجمعية أن الجزائر تسجل تزايداً مستمراً في عدد الإصابات بداء السكري من النوع الأول عند الأطفال، حيث تحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث عدد الحالات، وهو ما يرفع من حجم التحديات الصحية والاقتصادية، وطالبت بإدراج هذه الأجهزة ضمن قائمة المعدات الطبية القابلة للتعويض من طرف هيئات الضمان الاجتماعي والتأمينات الصحية، معتبرة أن التكفل بها سيخفف العبء المالي الكبير عن العائلات، خاصة وأن أسعارها باهظة ولا يمكن لجميع الأسر اقتناؤها بصفة دورية.

وقال ذات المصدر إن الأمل يبقى معقوداً على استجابة الجهات الوصية في أقرب الآجال، حتى يتمكن التلاميذ المصابون بالسكري من الالتحاق بمقاعد الدراسة في ظروف صحية ملائمة وآمنة.