مطالب بتقريب تاريخ الاختبارات المدرسية للفصل الأخير

للتمكن من إنجاز أعمال نهاية السنة والاستعداد "للبيام" و"الباك"

يطالب رؤساء مؤسسات تربوية مديري التربية بالولايات بالتدخل العاجل لدى السلطة الوصية، لأجل اتخاذ قرار يقضي بتقريب موعد إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأخير من السنة الجارية، حتى يتسنى لهم تنظيمها في أريحية ودون ضغوطات، ويتمكنوا بذلك من إنجاز جميع أعمال نهاية السنة، خاصة ما تعلق بالتصحيح الجماعي وتسليم كشوف النقاط، والتفرغ بعدها لتأطير امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة جوان 2025، والسهر على إنجاحهما، على اعتبار أن الفترة الزمنية التي تفصل بين انقضاء التقييمات وموعد إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط لا تتعدى 48 ساعة فقط، وهي مدة قصيرة جدا.

وبهذا الصدد، وجه مديرو مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي، مراسلات إلى مديري التربية للولايات، للمطالبة إما بإعادة النظر في الرزنامة الزمنية لاختبارات الثلاثي الثالث المعلن عنها من قبل الوزارة الوصية في وقت سابق والمحددة في الفترة بين الـ25 والـ29 ماي الداخل، من خلال التعديل في التواريخ بتقريب موعد الإجراء، حتى تتمكن إدارة المؤسسات التربوية من إنجاز وإنهاء مختلف أعمال نهاية السنة في أريحية تامة، على اعتبار أنهم مطالبون وجوبا بإعداد مواضيع التقييمات الكتابية إلى جانب الإشراف عليها، بالإضافة إلى القيام بالتصحيح الجماعي مع التلاميذ واطلاعهم على علاماتهم وكذا الحرص على تسليم كشوف النقاط، علاوة على تسخيرهم لتأطير الامتحانات المدرسية الرسمية.

وإما عن طريق منح الحرية المطلقة لرؤساء المؤسسات التعليمية، لبرمجة الاختبارات الفصلية في فترة زمنية محددة بآجال قانونية حيث تتناسب بشكل متطابق مع خصوصية مؤسساتهم التربوية، على غرار عدد التلاميذ وعدد الأفواج التربوية، شريطة ألا يتجاوزوا المدة القانونية المخصصة للتقييمات الكتابية.

وفي السياق نفسه، دعا مديرو متوسطات وثانويات على المستوى الوطني، السلطة الوصية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة، بإيجاد حلول عملية للمشكل الذي لا يزال قائما منذ أربعة أشهر، ويخص تعليق موظفي المصالح الاقتصادية للمهام المنوطة بهم في مؤسساتهم التربوية، الأمر الذي ويصعب عليهم استكمال مختلف العمليات المرتبطة بنهاية السنة، حيث إن قرار المقاطعة قد شمل جميع الأعمال الإدارية والمالية وكذا العمليات المتعلقة بالأجور وعدم إمضاء وثائق الضمان الاجتماعي، إلى جانب الامتناع عن غلق السنة المالية إلى تاريخ غير معلن.

وتجدر الإشارة بأن تلاميذ أقسام الرابعة متوسط والثالثة ثانوي المقبلين على اجتياز الامتحانات المدرسية الرسمية، سيجتازون الامتحانات التجريبية أو ما تعرف اصطلاحا بـ”الامتحانات البيضاء”، في الفترة ما بين الـ18ماي المقبل وإلى غاية 22 منه، ليتم برمجة اختبارات الفصل الثالث للتلاميذ غير المعنيين بالامتحانات الرسمية، بدءا من تاريخ الـ25 وإلى غاية 29 ماي المقبل، على أن تختتم السنة الدراسية بإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط، انطلاقا من تاريخ الفاتح جوان على مدار ثلاثة أيام، ليبرمج امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من الـ15 جوان وإلى غاية الـ19 منه.