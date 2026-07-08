مطالب بتمديد ساعات سير المترو بالعاصمة بعد منتصف الليل

تزامنا مع كثرة البرامج والنشاطات الصيفية

تعالت أصوات المواطنين بالعاصمة الداعمة لتمديد ساعات سير المترو إلى ما بعد منتصف الليل، ضمن برنامج يتماشى وتنشيط عاصمة البلاد خلال طيلة فصل الصيف الذي يعرف فيه وسط العاصمة وما جاورها نشاطا خاصا وبرامج ترفيهية وثقافية ورياضية متنوعة، تفرض أن تتماشى مع سير مختلف وسائل النقل العمومية.

ويأتي هذا المطلب تزامنا مع الإعلان الأخير الذي نشرته إدارة مترو الجزائر الخاص ببرنامج ومواقيت سير المترو خلال الفترة الصيفية، بعدما حددت الفترة إلى غاية الحادية عشرة ليلا، وجاء في الإعلان أنه وتزامنا مع الحركية المتزايدة التي يشهدها فصل الصيف، وحرصا من شركة استغلال مترو الجزائر على توفير خدمة عمومية تستجيب لاحتياجات المسافرين، فقد تم تمديد استغلال خدمات وسيلة النقل هذه إلى الحادية عشرة 23:00 ليلا، وذلك طيلة أيام الأسبوع، كإجراء يضيف الإعلان يهدف إلى توفير مرونة أكبر في التنقل وضمان راحة أفضل لمستعملي المترو طيلة فصل الصيف، على أن تنطلق أولى الرحلات صباحا ابتداء من الخامسة.

واعتبر أصحاب المطلب، أن التوقيت الحالي لا يتلاءم إطلاقا مع واقع برامج ولاية الجزائر التي أطلقتها منذ بداية موسم الصيف ضمن نشاطات متنوعة تشمل مختلف المجالات، سواء منها الفنية، الرياضية، الترفيهية والثقافية، مؤكدين أن أغلب العائلات تنجذب للخروج ما بعد الغروب واجتناب لفحات الشمس الحارقة صباحا، وبعضها بعد أداء صلاة العشاء، وعادة ما ينتهي خروج المصلين من المساجد بعد العاشرة والنصف ليلا، فكيف لهم في مثل هذا التوقيت استغلال رحلات المترو أو التنقل بوسط العاصمة بأريحية.

ولم يهضم من تحدثوا لـ”الشروق”، التوقيت الجديد هذا المخصص لوسائل النقل الثقيلة شأن المترو، معتبرين البرنامج كفيلا بقتل العاصمة ليلا، رغم الجهود التي تبذل لإعادة إحيائها في هذه الفترة، بمطالبة التجار تمديد ساعات نشاطهم وبقاء عدد من المؤسسات العمومية في الخدمة ضمن مشروع “العاصمة لا تنام”، ودعت الكثير من الأصوات إلى ضرورة تشغيل عمال مناوبين، بتقسيم المهام لساعات متساوية بالليل والنهار، لضمان خدمة نوعية للزبائن وتشغيل يد عاملة أخرى خاصة أن خدمات المترو غير موسعة، تشمل أجزاء من العاصمة ووسطها فقط، يمكن حتى تشغيله لساعات إضافية خلال الفترة الصيفية فقط كإجراء ظرفي يمتد إلى الواحدة صباحا على الأقل، تحسبا لتنشيط العاصمة وإبقائها مستيقظة، وتمكين المواطنين من التنقل بكل أريحية والعودة إلى منازلهم دون قلقل أو البحث عن “كلونديستان” والتطبيقات المتعلقة بسيارات الأجرة.