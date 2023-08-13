مطالب بتمويل المشاريع المصغرة لخريجي التكوين المهني

لتحقيق برنامج الرئيس تبون في بلوغ 2 مليون مؤسسة

قال رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية، أكرم زيدي لـ”الشروق”، إن تأكيد الرئيس عبد المجيد تبون، على الوصول إلى 2 مليون مؤسسة مصغرة في الجزائر للمشاركة في النسيج الاقتصادي الوطني، لا يتوقف على الاهتمام فقط بأفكار خريجي الجامعات.

وأوضح زيدي أن 70 بالمائة من المؤسسات المصغرة أصحابها من خريجي معاهد التكوين المهني، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني وسياسة الدولة لتطوير هذا القطاع، يحتمان علينا التوجه إلى نموذج اقتصادي جديد يرتكز على قطاعات بديلة، والمساهمة في مداخيل الخزينة العمومية.

ودعا المتحدث الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، من خلال فتح المجال واسعا لخريجي الجامعات ومعاهد التكوين معا، والعودة إلى تمويل أفكارهم، والوقوف إلى جانبهم، حيث أن كل تماطل وتأخر يتعلق بتشجيع المشاريع المصغرة، من شأنه أن يعطل ما ينتظره رئيس الجمهورية.

وأكد زيدي، أن الإصلاحات المتعلقة بالمقاولاتية، تستدعي إدراج تمويل خريجي معاهد التكوين المهني، من طرف الصندوق الخاص بتمويل مشاريع الشباب، متسائلا “أين يتجه قطاع التكوين بأفكاره وابتكاراته؟”، خاصة أن المقاولاتية اليوم في الجزائر ترتكز على نظرة اقتصادية جديدة، قائمة على المؤسسات المصغرة، على حد تعبيره.