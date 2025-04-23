مطالب برلمانية للحكومة بتسريع الرقمنة لمحاصرة كبار المضاربين

دعا أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الحكومة إلى اتخاذ مزيد من التدابير العاجلة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدين على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي، للحد من المضاربة وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطن وتثبيت أسس الاقتصاد الوطني.

وجاءت هذه المطالب خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، بالغرفة السفلى للبرلمان والتي خصصت للاستماع إلى عرض قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أين شدد النواب على ضرورة معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، من خلال تعزيز الرقابة على الأسواق الفلاحية وتنظيمها بشكل فعال، بما يضمن استقرار الأسعار، ويحمي المستهلك، ويعزز السيادة الغذائية والأمن الغذائي الوطني. كما طالبوا بتسريع وتيرة الرقمنة في القطاع الفلاحي، من خلال إدماج التكنولوجيات الحديثة في أنماط الإنتاج والتوزيع، وتحسين آليات الضبط والتخزين والتموين، لاسيما بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك.