-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مطالب برلمانية للحكومة بتسريع الرقمنة لمحاصرة كبار المضاربين

أسماء بهلولي
  • 122
  • 0
مطالب برلمانية للحكومة بتسريع الرقمنة لمحاصرة كبار المضاربين
ح.م

دعا أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الحكومة إلى اتخاذ مزيد من التدابير العاجلة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدين على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي، للحد من المضاربة وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطن وتثبيت أسس الاقتصاد الوطني.
وجاءت هذه المطالب خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، بالغرفة السفلى للبرلمان والتي خصصت للاستماع إلى عرض قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أين شدد النواب على ضرورة معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، من خلال تعزيز الرقابة على الأسواق الفلاحية وتنظيمها بشكل فعال، بما يضمن استقرار الأسعار، ويحمي المستهلك، ويعزز السيادة الغذائية والأمن الغذائي الوطني. كما طالبوا بتسريع وتيرة الرقمنة في القطاع الفلاحي، من خلال إدماج التكنولوجيات الحديثة في أنماط الإنتاج والتوزيع، وتحسين آليات الضبط والتخزين والتموين، لاسيما بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك.

مقالات ذات صلة
معالم استراتيجية وطنية لحماية الانتخابات من التدخلات الأجنبية

معالم استراتيجية وطنية لحماية الانتخابات من التدخلات الأجنبية

500 صحفي في نقاش مفتوح حول تحديات القطاع في الجزائر

500 صحفي في نقاش مفتوح حول تحديات القطاع في الجزائر

وزير الخارجية التركي: “ندعم مقاربة الجزائر في الساحل وتركيا ستبقى شريكا موثوقا”

وزير الخارجية التركي: “ندعم مقاربة الجزائر في الساحل وتركيا ستبقى شريكا موثوقا”

وزيرة العلاقات مع البرلمان: الشعب الجزائري يقظ حيال كل محاولات زعزعة الاستقرار

وزيرة العلاقات مع البرلمان: الشعب الجزائري يقظ حيال كل محاولات زعزعة الاستقرار

أحرار المغرب وكل إفريقيا يرفعون شعار “كلنا الجزائر”

أحرار المغرب وكل إفريقيا يرفعون شعار “كلنا الجزائر”

مالي!

مالي!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد