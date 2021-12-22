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الجزائر

مطالب بسحب الثقة من أمين عام منظمة أنباء المجاهدين

سفيان. ع
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مطالب بسحب الثقة من أمين عام منظمة أنباء المجاهدين

اتهم بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، خالفة مبارك، اعتماد سياسة تقوم على دعم الموالين له على حساب آخرين، والانفراد بالقرار من خلال عدم عقده الجمعيات العامة.

وطالب الغاضبون من خالفة مبارك، كما جاء في البيان، بتشكيل لجنة وطنية لتسيير شؤون المنظمة، وسحب الثقة من الأمين الوطني. كما تقرر وفق ما جاء في البيان، رفع دعوى قضائية ضد خالفة مبارك، وكذا فتح تحقيق حول أموال وعتاد المنظمة والتقارير المالية والأدبية لمدة 25 سنة، والتحقيق في محاضر التعيينات ومخالفة القوانين في تنصيب المكاتب البلدية والولائية، وتشكيل لجان ولائية وبلدية لتسيير شؤون المنظمة.

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