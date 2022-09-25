مطالب بِحمل المنتخبات العربية في المونديال شارة تنتصر لِفلسطين
طالبت جماهير الكرة العربية منتخباتها المُشاركة في منافسة كأس العالم 2022، بِمنح قائد الفريق شارة تنتصر للقضية الفلسطينية وتفضح جرائم الاحتلال الصّهيوني، يلفّ بها ساعده.
وانتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسم “شارة- الكابتن- فلسطينية”، وقد لقي استحسانا ودعما قويا.
وتُشارك في مونديال 2022 أربعة منتخبات عربية لِكرة القدم، وهي: قطر والسعودية وتونس والمغرب.
ويأتي هذا المطلب بعد رواج أنباء في الأيّام القليلة الماضية، فحواها قبول عشرة منتخبات أوروبية مقترح حمل قادة فرقها في كأس العالم نسخة قطر 2022، شارة تنتصر للشواذ. ناهيك عن زجّ أبناء القارّة العجوز للسياسة في الحقل الكروي، مثلما كان الأمر في إقصاء روسيا من تصفيات كأس العالم 2022 وبطولة أمم أوروبا 2024، بِسبب دعمهم لِأوكرانيا.
لا زال العالم ينظر بعين واحدة، ويتعامل مع معتقدات البشرية حسب تقديره ويقحمون السياسة بالرياضة وقتما شاؤوا
بدأت موجة لفت أنظار العالم بارتداء بعض قادة المنتخبات شارة الكابتن بعلم أوكرانيا#شارة_الكابتن_فلسطينية نتمنى أن يرتديها قادة المنتخبات العربية الـ4 المشاركة في مونديال قطر🇶🇦 pic.twitter.com/udHVjUa3cE
— alaa shamaly (@alaashamaly) September 25, 2022
كل العوامل موجوده لنجاح فكرة الهاشتاغ وفرض رأينا، ماذا ينقص الدول العربية لتقديم المساعده وحمل علم فلسطين والدفاع عنها، خصوصا وأن المونديال في دولة عربية.
اتحادنا الفلسطيني ولاعبي منتخبنا دورهم مهم في الترتيب مع محمد عدنان صاحب الفكرة #شارة_الكابتن_فلسطينية pic.twitter.com/xLYIKcjUZy
— 🇵🇸الحلبي🇵🇸 (@waelalhalapi) September 25, 2022
السياسة اهم من الكورة اثبات انها قضية العرب الاولى #شارة_الكابتن_فلسطينية
— نايف (@n1ili1) September 25, 2022
يقولون لا سياسة في مرة القدم وهم يدعمون أوكرانيا ويقولون الرياضة لا تدعم الشوادْ وارتدوها شارة القيادة ونحن نريد اذا كان هذا الامر حرية شخصية ان نرتدي شارة قيادة بها علم فلسطين #شارة_الكابتن_فلسطينية pic.twitter.com/SDRHmAfkEf
— خــالــد | KHALID (@k7e4_) September 25, 2022
فلتكن #شارة_الكابتن_فلسطينية رغماً عن أنف حريتهم المزيفة..#منتخب_السعودية#منتخب_قطر#منتخب_تونس#منتخب_المغرب pic.twitter.com/H4Lv5QFiAj
— Ali #هلا_مدريد (@aliserdah1) September 25, 2022