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رياضة

مطالب بِحمل المنتخبات العربية في المونديال شارة تنتصر لِفلسطين

علي بهلولي
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مطالب بِحمل المنتخبات العربية في المونديال شارة تنتصر لِفلسطين
ح.م
حتى الأطفال الفلسطينيين لم يسلموا من اضطهاد وهمجية المحتلّ الصّهيوني النّذل!

طالبت جماهير الكرة العربية منتخباتها المُشاركة في منافسة كأس العالم 2022، بِمنح قائد الفريق شارة تنتصر للقضية الفلسطينية وتفضح جرائم الاحتلال الصّهيوني، يلفّ بها ساعده.

وانتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسم “شارة- الكابتن- فلسطينية”، وقد لقي استحسانا ودعما قويا.

وتُشارك في مونديال 2022 أربعة منتخبات عربية لِكرة القدم، وهي: قطر والسعودية وتونس والمغرب.

ويأتي هذا المطلب بعد رواج أنباء في الأيّام القليلة الماضية، فحواها قبول عشرة منتخبات أوروبية مقترح حمل قادة فرقها في كأس العالم نسخة قطر 2022، شارة تنتصر للشواذ. ناهيك عن زجّ أبناء القارّة العجوز للسياسة في الحقل الكروي، مثلما كان الأمر في إقصاء روسيا من تصفيات كأس العالم 2022 وبطولة أمم أوروبا 2024، بِسبب دعمهم لِأوكرانيا.

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