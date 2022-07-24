مطالب سعودية بحذف إعلانات كارثية تتعارض مع القيم الإسلامية من يوتيوب

طالبت هيئات حكومية سعودية إدارة موقع “يوتيوب” التابع لشركة “غوغل” بحذف إعلانات كارثية تتعرض مع القيم والمبادئ الإسلامية.

وجاءت هذه المطالبة في بيان مشترك صدر عن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، السبت، حيث أكدت الهيئتان حرصهما على “التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها” في السعودية.

وجاء في البيان أنه “بناء على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمن بثها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، ومخالفا لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب”.

وطلبت الهيئتان “من منصة يوتيوب إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة”.

ولفت البيان إلى أنه “سيتم متابعة التزامها (منصة يوتيوب)”، محذرا من أنه “في حال استمرار بث المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع”.

وكان نشطاء سعوديون طالبوا الجهات المختصة بحذف إعلانات وصفوها بـ”الكارثية” على يوتيوب.

وكتب فهد البقمي، الذي يعرف عن نفسه بأنه “أكاديمي مهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية”، ولديه أكثر من مليون متابع على تويتر، بحذف الإعلانات “الإباحية والكارثية” على يوتيوب.

وقال البقمي في منشور على تويتر، الأربعاء، إن “عدد المستخدمين السعوديين لليوتيوب يعتبر من الأضخم عالميا، ومن السهل الضغط عليهم لفلترة إعلاناتهم المروجة واحترامنا”.

وأضاف: “للأسف وصل بهم الأمر أن تكون إعلاناتهم إباحية وكارثية يخجل المرء أن ينظر لها، ولو أن مثل هذه الإعلانات تبث على قناة فضائية لتم معاقبتها”.

وتابع: “أتمنى أن ينظر للموضوع بجدية”.