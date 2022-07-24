-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حركة واسعة في إدارة الشرطة وأمن الولايات
منوعات

مطالب سعودية بحذف إعلانات كارثية تتعارض مع القيم الإسلامية من يوتيوب

الشروق أونلاين
  • 170
  • 0
مطالب سعودية بحذف إعلانات كارثية تتعارض مع القيم الإسلامية من يوتيوب

طالبت هيئات حكومية سعودية إدارة موقع “يوتيوب” التابع لشركة “غوغل” بحذف إعلانات كارثية تتعرض مع القيم والمبادئ الإسلامية.

وجاءت هذه المطالبة في بيان مشترك صدر عن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، السبت، حيث أكدت الهيئتان حرصهما على “التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها” في السعودية.

وجاء في البيان أنه “بناء على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمن بثها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، ومخالفا لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب”.

وطلبت الهيئتان “من منصة يوتيوب إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة”.

ولفت البيان إلى أنه “سيتم متابعة التزامها (منصة يوتيوب)”، محذرا من أنه “في حال استمرار بث المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع”.

وكان نشطاء سعوديون طالبوا الجهات المختصة بحذف إعلانات وصفوها بـ”الكارثية” على يوتيوب.

وكتب فهد البقمي، الذي يعرف عن نفسه بأنه “أكاديمي مهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية”، ولديه أكثر من مليون متابع على تويتر، بحذف الإعلانات “الإباحية والكارثية” على يوتيوب.

وقال البقمي في منشور على تويتر، الأربعاء، إن “عدد المستخدمين السعوديين لليوتيوب يعتبر من الأضخم عالميا، ومن السهل الضغط عليهم لفلترة إعلاناتهم المروجة واحترامنا”.

وأضاف: “للأسف وصل بهم الأمر أن تكون إعلاناتهم إباحية وكارثية يخجل المرء أن ينظر لها، ولو أن مثل هذه الإعلانات تبث على قناة فضائية لتم معاقبتها”.

وتابع: “أتمنى أن ينظر للموضوع بجدية”.

مقالات ذات صلة
ما حقيقة فيديو جثث الحجاج في منى؟

ما حقيقة فيديو جثث الحجاج في منى؟

ياسيمنة خضرا يشكر جمهوره ويرد على منتقدي استقبال السفير الفرنسي

ياسيمنة خضرا يشكر جمهوره ويرد على منتقدي استقبال السفير الفرنسي

الكشف عن هوية المرأة الغامضة التي ظهرت رفقة جوني ديب في إيطاليا

الكشف عن هوية المرأة الغامضة التي ظهرت رفقة جوني ديب في إيطاليا

السعودية: توقيف مواطن سهل تسلل صحفي يهودي إلى مكة

السعودية: توقيف مواطن سهل تسلل صحفي يهودي إلى مكة

بعد توقف دام سنتين.. مهرجان تميقاد الدولي يعود من جديد

بعد توقف دام سنتين.. مهرجان تميقاد الدولي يعود من جديد

وردة الجزائرية.. الصوت والأسطورة التي لا تموت

وردة الجزائرية.. الصوت والأسطورة التي لا تموت

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد