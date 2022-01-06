مطالب عمال التربية.. بلعابد يوضح

جدد وزير التربية الوطني,عبد الحكيم بلعابد التأكيد على عزم الوزراة إيجاد حلول لكافة الانشغالات المهنية والاجتماعية لعمال القطاع.

وأوضح الوزير، الخميس، خلال لقاء له مع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية, بالمجلس الشعبي الوطني، أن قطاعه “مستعد لتسوية المشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع, وهذا بالتنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين”.

وأشار في هذا السياق, إلى إنشاء مؤخرا اللجنة التقنية المكلفة بإعداد القانون الخاص بالأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية, تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية.

ومن جهة أخرى, كشف بلعابد أنه “تم إدماج إلى غاية الأربعاء, 35.915 منتسبا للقطاع, متوقعا أن يبلغ العدد الإجمالي للمدمجين حوالي 45 ألف, إلى غاية غلق قائمة التسيير لسنة 2021”.

وأعلن بالمناسبة, أن الوزارة “ستنظم في 26 فيفري، امتحان مهني لترقية 3357 أستاذ من بينهم 600 أستاذ في رتبة أستاذ رئيسي و2757 أستاذ مكون في المراحل التعليمية الثلاثة, فيما سيرتقي في نفس الرتبتين ما يقارب 437 أستاذ, ليصبح مجموع المستفيدين من التأهيل 3794”.