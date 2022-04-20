مطربة مصرية تعلن اعتزالها الغناء لتتقرب من الله

أعلنت المطربة المصرية زيزي عادل اعتزالها الغناء من أجل أن تتقرب من الله.

ونشرت زيزي فيديو عبر حسابها على انستغرام قالت فيه إنها تريد أن تعلن خبرا مهما وجميلا في حياتها وهو اعتزالها الفن. مضيفة أن هذا القرار أخذته منذ فترة طويلة ولكنها لم تعلن عنه في وقته لأنها كانت ترغب في أن تتكلم مع نفسها ومع الأشخاص المقريين منها.

وتابعت زيزي تقول من خلال مقطع الفيديو، أن المقربين منها شجعوها لاتخاذ قرار الاعتزال الذي سيبعدها عن حياة الأضواء والشهرة ومغريات الحياة.

وعن ظهورها بدون حجاب حتى بعدما أعلنت عن اعتزالها الغناء، قالت المطربة المصرية، قد تستغربون ظهوري بدون تغطية الشعر وربما هذا لأن الله لم ينعم عليّ بالحجاب وأدعو الله أن يتمم عليّ هذه النعمة.

وأشارت زيزي عادل أن الغناء هو مصدر رزقها، ولكنها وهي تتركه وهو الذي تعتاش منه، متأكدة أن الله سيرزقها، مضيفة أنها راضية عن قرارها، وأنها تشعر أن حياتها اختلفت تماما.

وتابعت تقول، إنها لا ترغب في أن تلج موضوع الفن حلال أو حرام ولكنها تتحدث عن نفسها فقط.

واختتمت المطربة المعتزلة كلامها بأنها تريد أن تموت والله راض عنها وهو ما يتمناه الجميع، كما قالت.

يذكر أن زيزي عادل هي إحدى المشاركات في برنامج ستار أكاديمي في موسمه الثاني سنة 2004، وبعد أن طرحت ألبومين غنائيين لها غابت عن الساحة الفنية لمدة 7 سنوات بعد وفاة والدها لتعود مجددا إلى الفن.

وقبل شهر ظهرت المطربة المعتزلة بالحجاب بالتزامن مع إطلاق أغنية لها بعنوان” أفضل الخلق” لتظهر من خلال الفيديو الأخير بدون حجاب في انتظار أن يمن الله عليها باللباس الشرعي.

وهنأ الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المطربة المعتزلة على هذا القرار الشجاع ودعوا الله لها بالثبات وعدم العودة إلى الساحة الفنية مرة أخرى تحت ضغط “لوبيات” السينما.