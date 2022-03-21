مطرب مصري يثير الاستياء لآدائه العمرة مع فتاة

أثار مطرب مصري حالة من الاستياء بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهوره مع فتاة أمام الكعبة المشرفة.

جاء ذلك عقب نشر أحمد عفروتو صورا من العمرة، عبر حسابه على “أنستغرام”، وعلق عليها:”ربنا يتقبل إن شاء الله”.

واعتبر الكثير من متابعي حساب مطرب الراب، أن ما فعله يُعد استخفافا بتعاليم الدين، وتعديا صارخا على تعاليم الشريعة الإسلامية، خاصة وأنه ظهر في الصورة جنبا إلى جنب مع الفتاة بدون أن يكون بينهما رابط شرعي وطالبوا بالتحقيق معه ومعاقبته، وفق ما جاء في جريدة “المصري اليوم” المصرية.

ولم يتأخر عفروتو في الرد على الهجوم الذي طاله من قبل المتابعين، حيث كتب مبررا: “مش محتاج ده كله بس ده لتوعية الناس اللي مكسلين يعملو سيرش..” واستند إلى قول نسبه للحسن: “المسلم محرم، ولعل من ليس بمحرم أوثق من المحرم”.