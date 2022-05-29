مطعم فرنسي في السعودية يمنع دخول المحجبات وإقامة الصلاة

فرض مطعم فرنسي في السعودية قيودا على زبائنه تتمثل في منع دخول النساء المحجبات، والرجال الذين يرتدون العباءة، وإقامة الصلاة.

وعبر سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من أن “شركة أجنبية تفرض قيمها على المجتمع السعودي، وطالبوا بإغلاق مطعم “باجاتيل” نهائيا، وتلقى المطعم آلاف التقييمات السلبية ونجمة واحدة على جوجل وفيسبوك.

وأصدرت سلسلة مطاعم “باتاجيل”، بيانا تقول فيه إن “فرعها في جدة، الذي تديره شركة سعودية، لم يفعل شيئا من هذا القبيل، لكنه اتبع سياسات المنتجع الخاص حيث يوجد، وهو مملوك لجهة سعودية، ويطبق قواعد اللباس الغربي لأعضائه”.

وأكدت” باجاتيل” على أنها تراعي القوانين وتحترم العادات والثقافات المحلية في جميع أماكنها الموجودة في السعودية، مشيرة إلى أن فروعها في جدة أغلقت بالفعل لمدة شهرين تقريبا، وأن ما أثير حول المطعم، إنما هو دليل على وجود حرب ثقافية في المملكة السعودية بسبب التحول الاجتماعي الذي تشهده.

وعلى الرغم من عدم وجود استجابة فورية وعلنية للانتقادات التي طالت المطعم من السلطات، أفادت بعض وسائل الإعلام أن المدعي العام في جدة اتخذ قرارا بإغلاق المطعم.

ويأتي هذا الحادث وسط جهود المملكة المتزايدة في السنوات الأخيرة لجذب السياح الأجانب، وخاصة من الغرب، إلى مواقع أثرية، أحد هذه المعالم هو ساحل جدة، حيث كان هذا المطعم المثير للجدل – المطل على البحر الأحمر- جزءا رئيسيا منه.