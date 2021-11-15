-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
توقعات الأحوال الجوية ليوم الثلاثاء: تساقط الثلوج عبر المرتفعات الوسطى
الجزائر
تزامنا مع الحملة الالكترونية ضد الجزائر

مطلوب من وزير الاتصال تسهيل إنشاء مواقع “dz”

وهيبة سليماني
  • 125
  • 0
مطلوب من وزير الاتصال تسهيل إنشاء مواقع “dz”
أرشيف
عثمان عبد اللوش

قال الخبير في المعلوماتية، عثمان عبد اللوش، إن الجزائر تتعرض لحملة شرسة من طرف بعض الأعداء الذين يريدون بها شرا، ولكن الكثير من الشباب الذين يريدون الرد بكل شجاعة عن الهجمة الالكترونية ضد بلادهم، لا يملكون منصات رقمية تتيح لهم التصدي للكثير من الافتراءات والكذب عن بلاد المليون ونصف مليون شهيد.

ودعا عبد اللوش، وزير الاتصال الجديد، محمد بوسليماني، إلى تفعيل مشروع ما يسمى بـ”بتسكين المواقع في الجزائر” والذي تم الحديث عنه ولم يتحقق على أرض الواقع، إلى جانب التخفيف من الإجراءات القانونية والتي وصفها بـ”التعجيزية”، حتى تسمح بإنشاء مواقع الكترونية خاصة مع حرب الجيل الرابع ومن أجل الدفاع عن الجزائر.

وأوضح الدكتور عثمان عبد اللوش، أن فتح أو إنشاء موقع “دي زاد” في الجزائر يتطلب سجلا تجاريا واعتماد وثائق إدارية أخرى، وهذا قد لا يتناسب مع فئة عمرية مثل طلبة الطور الثانوي والجامعات، وهم الأكثر فعالية وحيوية ومعرفة بالتكنولوجيا، كما أنهم المناسبون للحروب الالكترونية والتي تتعلق بالوطن.

ويرى خبير المعلوماتية، عبد اللوش، أن بطاقة الطالب تكفي للسماح بإنشاء موقع الكتروني “دي زاد”، كما يمكن من خلال التسكين الالكتروني، الوصول بسهولة إلى صاحب الموقع الذي قد يكون محل تحقيق أو متابعة قضائية أو عندما يتورط في أشياء منافية للقيم والأخلاق والقانون، ويمكن تعطيل الموقع الالكتروني، عكس تلك المواقع التي يلجأ صاحبها إلى دولة أجنبية لإنشائها.
وقال عبد اللوش إن أغلب الجزائريين لا يملكون مواقع “dz”، وهذا لعدم وجود مؤسسات أو مراكز تشكيل هذه المواقع، والموجودة منها لا تتعدى ثلاثة مراكز، ومطلوب استحداث، حسبه، مراكز “داتا سونتر”، أي مراكز المعلومات.

وأكد الدكتور عثمان عبد اللوش أن الواقع الرقمي في قطاع الإعلام، لا يزال بعيدا عن التطورات الحادثة في العالم، ومطلوب من وزير الاتصال الجديد تكييف الظروف والجانب الرقمي في هذا القطاع مع الوضع الجديد، حيث توجد بعض الصحف لا تملك لحد الساعة مواقع الكترونية “دي زاد”.

مقالات ذات صلة
الأفناك

الأفناك

“الكناباست” تستأنف إضرابها هذا الثلاثاء

“الكناباست” تستأنف إضرابها هذا الثلاثاء

بسبب غياب المازوت.. بلعباس عطشى منذ 10 أيام!

بسبب غياب المازوت.. بلعباس عطشى منذ 10 أيام!

“الشروق نيوز” تفتك الجائزة الأولى للصحافة الاقتصادية

“الشروق نيوز” تفتك الجائزة الأولى للصحافة الاقتصادية

مهلة إضافية للجماعات المحلية لتسوية أملاكها

مهلة إضافية للجماعات المحلية لتسوية أملاكها

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا توفر إنتاجا كثيفا للأجسام المضادة

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا توفر إنتاجا كثيفا للأجسام المضادة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد