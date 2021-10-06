مطمور: المنتخب بإمكانه فعل الكثير وبلماضي يقوم بعمل كبير

أشاد الدولي الجزائري السابق كريم مطمور بالعمل الكبير الذي يقوم به الناخب الوطني جمال بلماضي، وأكد أن المنتخب الحالي قادر على تحقيق الكثير..

وقال مطمور في حوار خص به لاغازيت دي فاناك”، أن بلماضي قام بعمل كبير على رأس المنتخب، بدليل النتائج المحرزة والسلسلة الطويلة من المباريات من دون هزيمة.

وأضاف المهاجم الدولي السابق: ” بلماضي يقدم الكثير للمنتخب، ولدينا مجموعة لاعبين في المستوى، والمنتخب الجزائري قادر على تحقيق الكثير”.

وأشاد مطمور بمتوسط ميدان “الخضر” سفيان فيغولي، حيث قال : ” فيغولي يعد إستثمارا حقيقيا للمنتخب الوطني، وما يقدمه على أرضية الميدان في غاية الأهمية، ودوره لا يمكن لجميع اللاعبين القيام به بالنظر إلى الجهد الكبير الذي يتطلبه”.

من جهة أخرى، اعتبر مطمور الذي يعمل حاليا في خلية الإستقدامات بنادي بايرن ليفركوزن، أن رامي بن سبعيني يعتبر أحسن سفير للكرة الجزائرية في ألمانيا، ويقدم صورة جيدة عن اللاعب الجزائري.

وحول قراره في حال ما إذا جاءه عرض من الإتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل تولي اكتشاف اللاعبين في أوروبا، قال مطمور: ” أنا مرتاح الآن في عملي، لكن لن أغلق الأبواب وكل شيء بالمكتوب”.