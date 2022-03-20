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مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على موقف سانتشيز من الصحراء الغربية

الشروق أونلاين
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مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على موقف سانتشيز من الصحراء الغربية

شارك ما يزيد عن 300 شخصا في تظاهرات بجزيرة مايوركا الإسبانية، احتجاجا على ما اعتبروه تغيّرا في موقف مدريد إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وحسب ما نقلته صحيفة “دياريو دي مايوركا” المحلية، فقد رفع المتظاهرون شعارات مؤيّدة لاستقلال الصحراء الغربية أمام مبنى ممثلية الحكومة في المنطقة.

واتّهم المتظاهرون حكومة سانتشيز بـ”خيانة” القضية الصحراوية، إرضاء للسلطات المغربية، حسب ذات المصدر.

وأعلن الديوان الملكي المغربي مساء الجمعة، عن تلقّيه رسالة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. يعتبر فيها هذا الأخير أنّ “مبادرة الحكم الذاتي المغربية المقترحة لحلّ النزاع في الصحراء الغربية. هي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

جانب من مظاهرات مايوركا

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