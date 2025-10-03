مظاهرات المغرب.. غوتيريش يدعو إلى إجراء تحقيق سريع في مقتل 3 محتجين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ليل الخميس إلى الجمعة، إلى إجراء تحقيق سريع في ملابسات مقتل ثلاثة مغاربة.

أتى ذلك بعد ساعات عن تسبب القمع الوحشي للأمن المخزني في مقتل ثلاثة مغاربة على الأقل وجرح المئات من المحتجين، بعد أن قوبلوا بقمع واسع وسط اتساع المظاهرات التي تشهدها عدّة مدن مغربية لليوم السابع توالياً.

وفي بيان قرأه نائب المتحدث الرسمي فرحان حق، دعا غوتيريش إلى تحقيق سريع ونزيه لضمان المسائلة حول قمع المحتجين المغاربة.

وشدّد الأمين العام الأممي على هدف تحقيق المساءلة وسيادة القانون بشأن حصيلة قمع الاحتجاجات السلمية في المغرب.

وكانت حركة “جيل زد 212” رفعت منذ الجمعة الأخير، مطالب “اجتماعية صرفة واقعية ومقبولة”.

وقالت الحركة المذكورة إنّ الاحتجاجات هي “جزء من الشرارة التي ظهرت بعد غضب واسع من أوضاع المستشفيات”.