-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

مظاهرات حاشدة في المغرب ومواجهات بين الشرطة والمحتجين (صور)

الشروق أونلاين
  • 4936
  • 0
مظاهرات حاشدة في المغرب ومواجهات بين الشرطة والمحتجين (صور)

تظاهر الأحد في عدة مدن بالمغرب مئات المعترضين على فرض جواز التلقيح ضد وباء كوفيد-19 تلبية لدعوات احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي العاصمة الرباط منعت قوات الأمن وقفة احتجاجية قدم للمشاركة فيها المئات، رفضا للجواز المفروض في المملكة منذ عشرة أيام، وتم خلالها توقيف العديد من المتظاهرين.

مظاهرات

وفي الدارالبيضاء ردد مئات المتظاهرين شعارات “لا للجواز..الشعب يريد إسقاط الجواز”، وفق مواقع إخبارية محلية .

احتجاجات

فيما منعت الشرطة مجموعات من عشرات المتظاهرين من تنظيم مسيرة مماثلة في مدينة طنجة.

مقالات ذات صلة
فرنسا تسلم الرباط إرهابي مغربي متورط في تفجيرات مراكش

فرنسا تسلم الرباط إرهابي مغربي متورط في تفجيرات مراكش

بالفيديو.. مندوب تل أبيب لدى الأمم المتحدة يمزق تقرير مجلس حقوق الإنسان

بالفيديو.. مندوب تل أبيب لدى الأمم المتحدة يمزق تقرير مجلس حقوق الإنسان

الخارجية الكولومبية تفضح النظام المغربي وإعلامه

الخارجية الكولومبية تفضح النظام المغربي وإعلامه

بعثة مينورسو.. الجزائر تصدر أول تعليق حول قرار مجلس الأمن

بعثة مينورسو.. الجزائر تصدر أول تعليق حول قرار مجلس الأمن

قمة مجموعة الـ 20 بروما.. قضايا المناخ واللقاح تتصدران المباحثات

قمة مجموعة الـ 20 بروما.. قضايا المناخ واللقاح تتصدران المباحثات

بن كيران يعود لقيادة البيجيدي المغربي بعد صدمة الانتخابات

بن كيران يعود لقيادة البيجيدي المغربي بعد صدمة الانتخابات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد