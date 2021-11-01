مظاهرات حاشدة في المغرب ومواجهات بين الشرطة والمحتجين (صور)

تظاهر الأحد في عدة مدن بالمغرب مئات المعترضين على فرض جواز التلقيح ضد وباء كوفيد-19 تلبية لدعوات احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي العاصمة الرباط منعت قوات الأمن وقفة احتجاجية قدم للمشاركة فيها المئات، رفضا للجواز المفروض في المملكة منذ عشرة أيام، وتم خلالها توقيف العديد من المتظاهرين.

وفي الدارالبيضاء ردد مئات المتظاهرين شعارات “لا للجواز..الشعب يريد إسقاط الجواز”، وفق مواقع إخبارية محلية .

فيما منعت الشرطة مجموعات من عشرات المتظاهرين من تنظيم مسيرة مماثلة في مدينة طنجة.