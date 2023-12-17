مظاهرات حاشدة في عواصم ومدن غربية لوقف الحرب على غزة

ندّدت المظاهرات بـ"الإبادة الجماعية" وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار

شهدت عواصم ومدن غربية، مظاهرات ومسيرات حاشدة، منددة بالعدوان الصهيوني المتواصل على غزة، منها لندن وبرلين وجنيف واستوكهولم ودوسلدورف، نودّد المشاركون فيها بالعدوان على غزة، وبالتواطؤ الأميركي، مطالبين بوقف “الإبادة الجماعية” عبر وقف فوري لإطلاق النار، رغم أجواء باردة وممطرة أحياناً.

وشارك في التظاهرات والمسيرات التضامنية مع فلسطين عاملون في القطاع الصحي وممثلو المجتمع المدني وشرائح اجتماعية أخرى. ولم يخلُ بعضها من تدابير أمنية مشددة.

ونظّم عاملو القطاع الصحي بالعاصمة البريطانية لندن، “مسيرة صامتة” احتجاجاً على الهجمات الصهيونية على قطاع غزة الفلسطيني.

وفي هذا الإطار، احتشد العديد من الأطباء والممرضين والعاملين في مجال الرعاية الصحية ومن ممثلي المجتمع المدني أمام مستشفى سان توماس، رافعين لافتات تحمل أسماء زملائهم القتلى وألقابهم جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وضمّت المسيرة التي حضرها متخصصون في الرعاية الصحية وقد ارتدوا زيهم الرسمي، الجراح البريطاني من أصل فلسطيني غسان أبو ستة، ورئيس بعثة فلسطين في بريطانيا حسام زملط. كذلك حضر المسيرة مسؤولون من منظمتي “المساعدة الطبية للفلسطينيين” غير الحكومية، ومقرها المملكة المتحدة، و”أطباء بلا حدود”.

كذلك شهدت العاصمة الألمانية برلين، مظاهرة احتجاجية للمطالبة بوقف الهجمات الصهيونية على قطاع غزة الفلسطيني.

وبمشاركة نحو 1500 شخص، جرت المظاهرة في ساحة هيرمان بمنطقة كروزبرج تحت عنوان: “التضامن مع فلسطين”، طالب فيها المتظاهرون دولة الاحتلال بوقف هجماتها على غزة، حاملين في أيديهم كشافات وبالونات مضيئة.

وفي جنيف السويسرية، تجمّع آلاف الأشخاص للتعبير عن دعمهم لفلسطين والمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وسار أكثر من 8 آلاف متظاهر من مختلف شرائح المجتمع، من ساحة بارك ديس كروبيتيس إلى أمام مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رغم الطقس البارد.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين وصوراً تظهر “المجازر” التي ارتكبتها إسرائيل في حق سكان غزة، مرددين هتافات باللغات الإنكليزية والفرنسية والعربية، لدعم فلسطين والتنديد بقتل النساء والأطفال في القطاع.

وطالب المشاركون في الفعالية بمنع “الإبادة الجماعية” التي يرتكبها الاحتلال، ورددوا هتافات ضد الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعين إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

وشهدت العاصمة السويدية استوكهولم، مظاهرة تندد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، تلبية لدعوات العديد من منظمات المجتمع المدني، رغم الأجواء الباردة والممطرة.

وندد المتظاهرون بالهجمات الصهيونية على غزة، مطالبين بوصف تلك الهجمات بـ “جرائم حرب”، وحملوا لافتات تنادي بـ “مقاطعة إسرائيل” و”الحرية لفلسطين” و”وقف الإبادة الجماعية”.

وانتقدوا الدعم الأميركي للكيان الصهيوني، متهمين الولايات المتحدة الأميركية بالمشاركة في “جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة”.

وشهدت مدينة دوسلدورف الألمانية، مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، شارك فيها قرابة ألف متظاهر تجمعوا قرب محطة القطار الرئيسية في المدينة، حاملين الأعلام الفلسطينية.

وفي الولايات المتحدة، خرجت مسيرات حاشدة في عدة ولايات منها شيكاغو ونيويورك وتكساس وكاليفورنيا.

وطالب المشاركون في احتجاجات شيكاغو بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى مطالبتهم بمحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني لارتكابهم جرائم حرب.

واحتجت الجماهير أمام شركات أمريكية داعمة للاحتلال، رافعين شعارات تطالبها بوقف دعم “تل أبيب” ومقاطعة منتجاتها.