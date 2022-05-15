مظاهرات في تونس ضد الرئيس سعيّد  

خرج، الأحد، آلاف التونسيون بشارع لحبيب بورقيبة وسط العاصمة، في مظاهرة ضد الرئيس قيس سعيد، نددوا فيها أيضا بارتفاع الأسعار.

ونظّم المئات من المتظاهرين المعارضين لسعيّد مظاهرة تندد بارتفاع الأسعار، ورفع الدعم عن سلع أساسية، بالإضافة إلى التنديد بما وصفوه القمع الحاصل في تونس.

وقال مشاركون في المظاهرة، إنهم وصلوا إلى ميدان الحبيب بورقيبة برغم الصعوبات الكبيرة جراء التشديدات الأمنية.

ونظم هذه الوقفة حركات مختلفة في مقدمتها “مواطنون ضد الانقلاب”، و”جبهة الخلاص الوطني”، بالإضافة إلى حركة النهضة.