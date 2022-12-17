مظاهرات 11 ديسمبر في ذاكرة الشباب محور ندوة علمية

احتضنها المعهد الوطني للتكوين العالي

احتضن المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب ندوة تاريخية حول “مظاهرات 11ديسمبر في ذاكرة الشباب”.

ويهدف هذا الحدث الذي نظمته لجنة التظاهرات والنشاطات العلمية للمعهد العالي لتكوين اطارات الشباب نهاية الأسبوع الفارط إلى إحياء ذكرى مظاهرات 11ديسمبر 1960، من أجل غرس عبر وأمجاد الأحداث التاريخية في ذاكرة الشباب.

وتميزت الندوة العلمية بتقديم محاضرات تاريخية تسعى إلى رسم السياق التاريخي للحدث، وكذا توصيل الصورة الصادقة للشباب، كما تخللها تقديم شهادة حية للمجاهد محمود عرباجي، الذي تم الاستماع بكل انتباه لشهاداته التي تم تسجيلها ونشرها عبر الوسائط وتكريمه في نهاية الندوة.

وخلصت الندوة إلى ضرورة.

العمل على ترسيخ روح المواطنة والعرفان للشهداء والمجاهدين من خلال استغلال كل الوسائل المتاحة لذلك.