مظاهرة بواشنطن احتجاجا على اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء (فيديو)

تجمع عشرات المتظاهرين أمام البيت الأبيض في واشنطن احتجاجا على اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، فجر يوم الأربعاء.

وبث صحفي أميركي تسجيلات مصورة على موقع “إكس” (توتير سابقا) تظهر تجمع العشرات أمام محيط البيت الأبيض احتجاجا على اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء.

BREAKING; Last minute emergency protest at White House after Israeli invasion of Al Shifa Hospital #FreePalestine #Gaza_genocide pic.twitter.com/3pAB13Ylcl

— #StopCopCity (@ChuckModi1) November 15, 2023