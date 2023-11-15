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مظاهرة بواشنطن احتجاجا على اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء (فيديو)

الشروق أونلاين
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مظاهرة بواشنطن احتجاجا على اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء (فيديو)
مظاهرة أمام البيت الأبيض

تجمع عشرات المتظاهرين أمام البيت الأبيض في واشنطن احتجاجا على اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، فجر يوم الأربعاء.

وبث صحفي أميركي تسجيلات مصورة على موقع “إكس” (توتير سابقا) تظهر تجمع العشرات أمام محيط البيت الأبيض احتجاجا على اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية المسشفى الأكبر في غزة، بعد منتصف الليل، “وهي المرة الأولى التي يدخل فيها بعد أيام من الغارات والقتال العنيف حوله وحصاره”.

وقال البيت الأبيض حسب رويترز “إنه لا يدعم قصف المستشفيات من الجو ولا يريد رؤية قتال داخل أي مستشفى، مؤكدا أنه يجب حماية المستشفيات والمرضى”.

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