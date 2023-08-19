مظاهرة نسائية ضد التواجد الفرنسي بالنيجر..(صور)

قامت عديد النساء النيجيريات بالتظاهر أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي، وذلك للمطالبة برحيل القوات الفرنسية.

قامت عديد النساء النيجيريات بالتظاهر أمام القاعدة العسكرية الفرنسية المتواجدة في العاصمة نيامي، بالنيجر وذلك للمطالبة برحيل القوات الفرنسية.

النساء المتظاهرات، خصوصا زوجات رجال الجيش والأمن، حسب ما نقلته وكالة الأنباء النيجيرية، تظاهرن اليوم السبت 19 أوت، للمطالبة برحيل القوات الفرنسية المتواجدة في النيجر وكذا لإعلان دعمهن للانقلابيين.

حسب الوكالة المتظاهرات رفعن شعارات مناهضة للوجود الفرنسي، وللمجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس“. كذلك رفعن شعارات مؤيدة للجيش النيجيري، لروسيا، لاتحاد إفريقيا وللسلام.

المظاهرة دامت مدة ساعتين أمام واجهة القاعدة الجوية 101 حيث تتواجد القوات الفرنسية، حسب ذات المصدر.