معاذ حداد على أعتاب الترجي التونسي

بعد رحيل لعمارة إلى الإفريقي

اقترب لاعب مولودية الجزائر معاذ حداد، من الرحيل عن الفريق خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، حيث بات قاب قوسين أو أدنى من التوقيع في الترجي الرياضي التونسي.

ولا يزال الترجي التونسي، يصر على انتداب المدافع المحوري لمولودية الجزائر معاذ الحداد، حيث قدمت إدارة النادي التونسي عرضا جديا لمولودية الجزائر، يتمثل في التفريط في الظهير الأيسر إسلام الشتي مجانا والتنازل عن مستحقات الترجي من إعارة بلال بن ساحة لـ”العميد” المقدرة بـ80 ألف دولار تقريب، وهو العرض الذي رفضته إدارة الرئيس عمار براهمية.

ورغم ذلك لم ييأس مسؤولي الترجي، حيث أفادت تقارير إعلامية تونسية أن إدارة شيخ الأندية التونسية، تعتزم تقديم عرض جديد للمولودية من أجل إنهاء صفقة حداد في أقرب الآجال حتى يتسنى لها تسجيله في القائمة الإفريقية للنادي، تحسبا للمشاركة في رابطة الأبطال في نسختها الجديدة 2021 / 2022.

وفي حال إتمام صفقة حداد سيكون اللاعب ثاني المغادرين من مولودية الجزائر نحو البطولة التونسية، بعد توقيع المدافع الأيسر نبيل لعمارة في نادي الإفريقي.