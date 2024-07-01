معاذ ونور.. عروسان جزائريان يقيمان مأدبة الزفاف في غزة

أشاد ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالالتفاتة الطيبة لعروسين جزائريين، أقاما مأدبة زفافهما في غزة، من باب التضامن مع أهلها، الذين يتعرضون لأبشع طرق التجويع والتعذيب.

وتحت عنوان “الزواج في الجزائر والوليمة في فلسطين” تداول الكثيرون مقطع الفيديو الذي أظهر جمال الموقف ونبل الهدف، حيث اختار الزوجان معاذ محساس ونور العمراني، أن يقيما الوليمة بالأرض المباركة، وجاء في بداية المشهد: “لا فرحة كاملة دونكم ولا قلب يهنأ إلا بنصركم.. إن كان لعرسنا وليمة فأنتم أولى بها من أهالينا”.

وقال العريس، في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “آن أوان النشر.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. الحمد لله الذي جمعني بمن رَضِيَتْ وارتضيتها لي صاحبة.. شكراً لكل من حضر وليمة زفافنا وآنسنا وبارك لنا وفرح معنا في هذا اليوم المبارك”

وأضاف: “شكراً جزيلاً لكل من التمس لنا عذرا لسهونا عن دعوته وأَهَمَّه عدم مشاركته لنا إعلان بداية هذه المرحلة من حياتنا، كنت لأكون أكثر حرصاً على دعوة الجميع لولا أنني نويت عنكم هذه الوليمة في تلك الأرض المباركة، فتقبل الله منا ومنكم وممن له حق علينا هذه الفرحة في عيون أهلنا في شمال غزة، فلا فرحة تعدل فرحتهم هذه الأيام”.

وأردف: “فاللهم كما شرحت صدورنا بهذه المظاهر، أكرمهم بنصرٍ عزيزٍ وارفع عنهم وطأة الحرب وظلم الظالمين، واجعل فرحتهم أفراحاً وعيدهم أعياداً”.