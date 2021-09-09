معارضو بعجي يقتحمون مقر حزب الأفالان ويعلنون شغور منصبه (صور)

أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لجبهة التحرير الوطني سحب الثقة من الأمين العام أبو الفضل بعجي وتجريده من صفة المناضل في صفوف الحزب.

وجاء في بيان لأعضاء اللجنة المركزية، الخميس، إعلان حالة شغور منصب الأمين العام للحزب.

كما أعلن أعضاء اللجنة المركزية أن هيئة التنسيق ستواصل تسيير الحزب إلى غاية عقد دورة اللجنة المركزية في أقرب وقت.

كما قام منسق الهيئة بدخول مكتب بعجي بحضور محضر قضائي.

معارضو بعجي يقتحمون مقر حزب جبهة التحرير الوطني

واقتحم أعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني مقر الحزب بحيدرة مطالبين برحيل الأمين العام أبو الفضل بعجي.

وشهد مقر حزب جبهة التحرير الوطني، الخميس، احتجاجا كبيرا من طرف عدد من أعضاء اللجنة المركزية الذين طالبوا برحيل أمينه العام أبو الفضل بعجي.

وكشف عضو اللجنة المركزية حسين صديقي في تصريح للشروق أونلاين، أن أكثر من 300 عضو لجنة مركزية داخل مقر الآفلان سيعقدون اجتماعا لعزل بعجي وتنصيب هيئة قيادية جماعية.

وأضاف المتحدث أن اقتحام المقر جاء بعد ان رفض بعجي استدعاء وعقد دورة استثنائية لانتخاب أمين عام.