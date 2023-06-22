معارض دائمة للمنتوج الجزائري في 5 دول إفريقية (فيديو)

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، الخميس، عن فتح معارض ترويجية استثمارية شهر جويلية المقبل في 5 دول إفريقية.

وقال الوزير زيتوني خلال كلمته على هامش اشرافه على افتتاح منتدى الاستثمار والتصدير: “تحرص بلادنا اليوم على وضع مخطط للتعريف بالقدرات الإنتاجية التي أحرزها اقتصادنا الوطني”.

وأضاف زيتوني: “سيتم فتح معارض دائمة للترويج للمنتجات الجزائرية كمرحلة أولى خارج الجزائر وفي البعد الإفريقي”.

وواصل المتحدث نفسه: “سنفتح في شهر جويلية قصرين للمعارض في السنغال وموريتانيا، ولمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، دور في دعم حركية تصدير المنتجات الجزائرية نحو القارة الإفريقية التي تعد سوقا قوامه 1.2 مليار نسمة”.

وكان هذا على هامش قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم 13 ديسمبر 2022، القاضي بإقامة معارض دائمة في إفريقيا لفرع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس)، يقول الوزير.

وأشار الوزير إلى أنّ رئيس الجمهورية خلال اشرافه على افتتاح معرض الجزائر الدولي في طبعته الـ 54، أعطى تعليمات بفتح مرافق تجارية مماثلة بكل من النيجر والكاميرون وكوت ديفوار.

وأكد وزير التجارة أن هذا “سيمكن الشركات الجزائرية المنتجة والناشطة في المجالات خارج المحروقات من البيع المباشر وتصدير منتجاتها”.