معارض وفعاليات لتحديث ورقمنة قطاع الفلاحة

بمشاركة قوية للمؤسسات الناشئة

يتّجه قطاع الفلاحة مؤخرا نحو مُواكبة الحداثة والرّقمنة، وهو ما تسعى إليه السلطات عن طريق التركيز أكثر على كل ما يتعلق بالابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في قطاع الفلاحة، وتشجيع المؤسّسات المُصغرة والناشئة في هذا المجال.

واحتضنت الجزائر خلال الآونة الأخيرة، عدّة معارض متعلقة بمختلف الشعب الفلاحية، سواء تعلق الأمر بتربية الحيوانات وإنتاج الحليب وكل ما تعلق بشعب الخضر والفواكه، واستعمال المكننة والرقمنة في الفلاحة، ويبدو أن المستقبل سيكون للفلاحة الرقمية، والتي يعول عليها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد.

وفي هذا الصّدد، احتضنت ولاية عنابة الطبعة الثالثة للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا AGRI TECH EXPO “التي تحمل شعار “نحو زراعة بتكنولوجيا وآفاق التصدير”، وذلك في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر 2025 بفندق الشيراتون بعنابة والمعرض من تنظيم مؤسسة الاتصال وتنظيم المعارض INCOP، وبالتنسيق مع الغرفة الفلاحية لولاية عنابة والغرفة الولائية للتجارة “سيبوس” والمركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية.

وبحسب مُنظم الصالون سالم رابيا، تهدف هذه الطبعة إلى تسليط الضوء على الإمكانيات الهائلة للقطاع الفلاحي في الجزائر، كقاطرة لتحقيق الأمن الغذائي والتنويع الاقتصادي، من خلال عرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الفلاحة الدقيقة، تربية المواشي والتحويل الزراعي الغذائي.

ويحرص القائمون في هذا الصالون على تحفيز الاستثمار والشراكة عن طريق خلق بيئة مثالية لعقد جلسات عمل ثنائية مباشرة بين الفاعلين، تشمل الفلاحين والمستثمرين، الخبراء، والشركات الناشئة، بهدف إبرام صفقات وشراكات جديدة.

بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل تقنية ومداخلات علمية يشارك فيها خبراء محليون ودوليون لمناقشة مواضيع حيوية مثل الزراعة الإستراتيجية، وتطوير الفلاحة الصحراوية، وسبل تطوير الإنتاج والتحويل.

ومن المتوقع أن يستقطب الصالون أكثر من 10 آلاف زائر من المهنيين، بمن فيهم الفلاحون، المستثمرون، الأكاديميون والطلبة، بالإضافة إلى مشاركة رسمية مميزة للسفراء والممثلين الدبلوماسيين لعدد من الدول الأفريقية.

وتعرف هذه الطبعة للصالون مشاركة قوية للمؤسسات الناشئة لتمكين أصحاب المشاريع الناشئة من الاستفادة من الخبرة وخلق فرص وأسواق جديدة وتوسيع مجال شراكاتهم.

وتم اختيار جمهورية تونس الشقيقة ضيف شرف هذه الطبعة، وذلك بحُضور أزيد من 120 عارض محلي وأجنبي، 25 غرفة ولائية فلاحية خبراء مختصين في المجال.