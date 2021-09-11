معاشو يلتحق بصفوف النصر الإماراتي

بعقد لموسم واحد قابل للتجديد

انضم اللاعب الجزائري، عبد الجليل معاشو، رسميا إلى صفوف النصر الإماراتي، والدفاع عن ألوان “العميد”، بعقد لموسم واحد قابل للتجديد، من دون الإفصاح عن قيمة التعاقد.

وقال هداف البطولة الإماراتية لكرة اليد في الموسم الماضي، في تصريحات صحفية: “خيارات عدة طرحت أمامي منذ رحيلي، الصيف الماضي، عن دبا الحصن، إلا أن تفضيلي للنصر جاء لإيماني بالمشروع الطموح للعميد”. وأوضح: “تضمنت مسيرتي في المراحل السنية، اللعب لأندية النصر والشارقة والوصل وآخرها دبا الحصن، كما سبق لي الاحتراف في بطولات أوروبية، ما منحني النضج الكافي لإعادة ترتيب أوراقي مع نهاية الموسم الماضي، للبحث عن تحدٍّ جديد، ليقع الخيار على النصر”. وأضاف: “سبق لي التتويج بلقب هداف البطولة الإماراتية، ولمرات عدة على صعيد فرق الرجال، أبرزها مع الوصل موسم 2018-2019 برصيد 220 هدف، وآخرها بشعار دبا الحصن في الموسم الماضي، برصيد 186 هدف، وأتطلع إلى وضع خبراتي في خدمة النصر، وأن أكون جزءاً من المشروع الطموح في بناء فريق يزخر بمعدلات عمرية صغيرة، ويمكن له في المستقبل القريب رفد المنتخبات الوطنية بالدماء الشابة”